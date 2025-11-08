Spis treści: Dlaczego warto myć kabinę prysznicową za pomocą naturalnych środków? Jak czyścić kabinę prysznicową za pomocą octu? Jak czyścić kabinę prysznicową za pomocą kwasku cytrynowego? Jak czyścić kabinę prysznicową za pomocą sody oczyszczonej i wody utlenionej

Dlaczego warto myć kabinę prysznicową za pomocą naturalnych środków?

Chemiczne preparaty do czyszczenia różnych powierzchni w łazience bywają agresywne i mogą powodować alergię. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku kabiny prysznicowej. Najczęściej, żeby ją umyć, wchodzimy do środka i czyścimy ją od wewnątrz przy zamkniętych drzwiach. A wtedy mamy styczność ze szkodliwym aerozolem zarówno przez skórę, jak i przez drogi oddechowe.

Jak czyścić kabinę prysznicową za pomocą octu?

Ocet to prawdziwy pogromca osadów z kamienia. Działa też antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo i jest świetnym naturalnym środkiem czyszczącym. Do butelki z atomizerem wystarczy wlać ciepłą wodę i ocet w proporcji 1:1 i taką mieszanką dokładnie spryskać całą kabinę prysznicową. Dla zniwelowania nieprzyjemnego zapachu można dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Dzięki temu substancja będzie też działać jak naturalny impregnat opóźniający osadzanie się kamienia. Po kilku minutach kabinę trzeba jeszcze przetrzeć miękką szmatką i dokładnie spłukać wodą.

Jak czyścić kabinę prysznicową za pomocą kwasku cytrynowego?

Jeśli nie tolerujesz ostrej woni octu, skorzystaj z kwasku cytrynowego. Nie tylko świetnie rozpuszcza kamień i usuwa tłuste osady, ale działa też odświeżająco i dodatkowo wybieli brodzik. Do 200 ml ciepłej wody trzeba wsypać dwie łyżki kwasku cytrynowego i dokładnie wymieszać. Mieszanką spryskaj szyby i brodzik kabiny, pamiętaj jednak, żeby nie stosować je na marmurowych powierzchniach, bo może je odbarwić. Po kilku minutach wystarczy przetrzeć całość miękką ściereczką i spłukać wodą.

Jak czyścić kabinę prysznicową za pomocą sody oczyszczonej i wody utlenionej

Wilgoć i słabsza wentylacja w łazience to gotowy przepis na pleśń. Jej zarodniki szczególnie często pojawiają się w zakamarkach kabiny prysznicowej. Jak pozbyć się ich z fug, silikonu czy uszczelek? Najlepiej użyć sody oczyszczonej. Nie tylko usunie pleśń, ale pochłonie nieprzyjemne zapachy. Miejsca, w których pojawiła się pleśń, należy obficie posypać sodą i pozostawić na 15 minut. Po tym czasie całość należy przetrzeć ściereczką lub szczoteczką do zębów, a następnie polać 3-proc. wodą utlenioną. Całość spłukać najlepiej dopiero podczas brania prysznica. Po pleśni i osadach nie powinno być śladu.

