Domowy spray do zasłony prysznicowej - naturalny sposób na czystą łazienkę

Domowy spray do zasłony prysznicowej jest coraz popularniejszy wśród entuzjastów ekologicznego sprzątania łazienki. Pozwala szybko uporać się z brudem, pleśnią i brzydkim zapachem.

Zasłona prysznicowa jest elementem wyposażenia, który trudno wysycha w wilgotnych warunkach łazienki. W zagięciach i w dolnej części zasłony często rozwija się pleśń, która jest źródłem brzydkiego zapachu i ciemnych plam. Z kolei zacieki po kosmetykach skutecznie zmniejszają jej estetykę.

Po kąpieli warto spłukać zasłonę czystą wodą, aby usunąć z niej pianę i resztki kosmetyków. Ponadto lepiej rozsunąć ją, aby szybciej wyschła, także w zagięciach. Te praktyki mogą ograniczyć rozwój pleśni na zasłonie, ale nie zastąpią regularnego czyszczenia.

Do mycia zasłony prysznicowej warto wykorzystać naturalne środki do sprzątania, które skutecznie usuną brud, zapobiegną rozwojowi drobnoustrojów i przywrócą jej czystość.

Dlaczego warto czyścić zasłonę prysznicową naturalnymi środkami?

Do czyszczenia łazienki sięga się po mocną chemię, która nie tylko usuwa zabrudzenia, ale także kamień i drobnoustroje. Produkty te często zawierają chlor i wybielacze, które nie nadają się do czyszczenia zasłony prysznicowej. Wybielacze łatwo usuną wszelkie ozdoby np. nadruki czy kolor z zasłon materiałowych, z kolei chlor i inne mocne środki czyszczące zniszczą strukturę zasłony. Sprawią, że będzie bardziej narażona na rozerwanie.

Z tego powodu rośnie popularność naturalnych środków do sprzątania. Są one nie tylko bezpieczne dla elementów wyposażenia łazienki, ale także dla mieszkańców i środowiska. Są w pełni biodegradowalne, więc nie powodują zanieczyszczenia wód.

Ekologiczne sprzątanie łazienki ma także pozytywny wpływ na portfel. Ocet i soda do czyszczenia łazienki sprawdzą się doskonale, a są to produkty powszechnie dostępne w domach. Usuwanie pleśni z zasłony prysznicowej dzięki nim będzie równie skuteczne co tanie.

Jak przygotować domowy spray krok po kroku?

Domowy spray do zasłony prysznicowej wykonasz z octu, sody oczyszczonej i mydła kastylijskiego.

Soda oczyszczona jest uniwersalnym produktem sprawdzającym się nie tylko do sprzątania domu, ale także ochrony roślin. Soda zmiękcza wodę i świetnie czyści. Dzięki niej łatwo usuniesz wszelkie zacieki z kosmetyków. Ocet z kolei bardzo dobrze odkamienia i dezynfekuje. Usuwa także pleśń, plamy i brzydkie zapachy. Ostatni składnik, czyli mydło kastylijskie naturalne, wykonane z oliwy z oliwek również ma właściwości antybakteryjne. Ponadto świetnie rozpuszcza tłuszcze.

Jak przygotować domowy spray do zasłony prysznicowej?

Krok 1. W misce lub butelce wymieszaj 1 szklankę octu spirytusowego, 1 szklankę wody, 1 łyżkę sody oczyszczonej i 1 łyżkę płynnego mydła kastylijskiego.

Krok 2. Mieszaninę przelej do butelki z atomizerem, co ułatwi nakładanie specyfiku na zasłonę prysznicową.

Krok 3. Domowy spray do zasłony prysznicowej jest gotowy do użycia. Stosuj go raz w tygodniu.

Jak widzisz, przygotowanie naturalnych środków do czyszczenia nie zajmuje wiele czasu. Jest także proste i tanie. Czas na ekologiczne sprzątanie łazienki.

Jak i kiedy stosować spray na zasłonę prysznicową?

Domowy spray do zasłony prysznicowej warto stosować przynajmniej raz w tygodniu. Dzięki temu utrzymasz ją w idealnej czystości, a każda kąpiel będzie przyjemna i relaksująca.

Jak wyczyścić zasłonę prysznicową za pomocą tego specyfiku? Rozłóż zasłonę na całej długości wanny lub prysznica, tak, aby środek dostał się w każde miejsce. Spryskaj całą zasłonę domowym sprayem i pozostaw na 10 min. Po tym czasie spłucz ją czystą wodą.

Inne naturalne sposoby na czystą łazienkę

Domowy spray do zasłony prysznicowej to nie jedyny produkt, który możesz wykorzystać do sprzątania łazienki. Soda i ocet, a także olejek z drzewa herbacianego czy sok z cytryny to kolejne produkty, które pomogą ci przywrócić czystość innych elementów wyposażenia.

Do czyszczenia toalety wykorzystaj domowy środek powstały po zmieszaniu:

¼ szklanki płynnego mydła kastylijskiego,

½ szklanki sody oczyszczonej,

¼ szklanki wody utlenionej,

1 szklanki ciepłej wody,

¼ szklanki octu,

10 kropel olejku z drzewa herbacianego.

Z kolei do czyszczenia wanny i pryszniców przyda ci się środek wykonany ze szklanki białego octu, szklanki wody i 3-5 kropel soku cytrynowego.

