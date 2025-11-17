Spis treści: Dlaczego twoja skóra kocha retinol? Naturalny retinol prosto z warzywniaka Przepis na odmładzający sok z naturalnym retinolem

Dlaczego twoja skóra kocha retinol?

Retinol to nic innego jak jedna z pochodnych witaminy A, nazywanej witaminą młodości. Jest to jeden z najlepiej przebadanych i najskuteczniejszych składników w pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Dlaczego zdobył taką sławę? Retinol działa wielozadaniowo: stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jędrność i sprężystość skóry, spłycając istniejące zmarszczki i spowalniając powstawanie nowych. Dodatkowo, przyspiesza odnowę komórkową naskórka, pomagając w walce z przebarwieniami i nierównym kolorytem cery. Reguluje także pracę gruczołów łojowych, co czyni go sprzymierzeńcem w walce z niedoskonałościami i trądzikiem.

Naturalny retinol prosto z warzywniaka

Choć czysty retinol znajdziemy głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, natura obdarzyła nas roślinną alternatywą w postaci beta-karotenu. Jest to prowitamina A, którą nasz organizm samodzielnie przekształca w retinol dokładnie w takich ilościach, jakich potrzebuje. A gdzie szukać tego cennego składnika? Tuż pod naszym nosem! Marchewka jest jednym z najbogatszych źródeł beta-karotenu, który nie tylko poprawia koloryt cery, nadając jej zdrowy, muśnięty słońcem odcień, ale również chroni ją przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Z kolei burak to prawdziwa bomba antyoksydantów, które spowalniają procesy starzenia. Połączenie tych dwóch warzyw w jednym napoju to potężna dawka witamin i minerałów, działająca od wewnątrz na rzecz promiennej i zdrowej skóry.

Marchew to naturalny retinol 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Przepis na odmładzający sok z naturalnym retinolem

Składniki:

•2-3 duże marchewki

•1 średni burak

•1 jabłko (dla naturalnej słodyczy)

•Kawałek świeżego imbiru (ok. 2 cm, opcjonalnie)

•Kilka kropli soku z cytryny

•Pół łyżeczki oliwy z oliwek lub oleju lnianego

Przygotowanie:

Warzywa i owoce dokładnie umyj, a następnie obierz marchew i buraka. Pokrój składniki na mniejsze kawałki, aby ułatwić pracę sokowirówce lub wyciskarce wolnoobrotowej. Wyciśnij sok, a na koniec dodaj kilka kropli soku z cytryny oraz oliwę. Ten ostatni składnik jest kluczowy - witamina A rozpuszcza się w tłuszczach, więc jego dodatek znacząco zwiększy jej przyswajalność. Świeżo wyciśnięty sok z buraka może być nieco drażniący dla żołądka, dlatego warto odstawić go na około 30 minut przed wypiciem. Pij regularnie, a twoja skóra z pewnością ci podziękuje!

Chcesz wyglądać i czuć się pięknie każdego dnia? Sprawdź nasze sprawdzone triki urodowe, które naprawdę działają, i odkryj, jak małe zmiany potrafią odmienić wygląd i samopoczucie. Więcej inspiracji na kobieta.interia.pl/uroda

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 154: Rafał Rutkowski INTERIA.PL