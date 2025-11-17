Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże, mieszkańcy północy kraju mogą liczyć w ciągu dnia na przejaśnienia i rozpogodzenia. W wielu regionach przelotne opady deszczu, na Pomorzu oraz na południu możliwe opady deszczu ze śniegiem. W strefie nadmorskiej możliwe burze z opadem krupy śnieżnej - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na południu kraju opady będą chwilami intensywne i tam prognozowana ich suma miejscami do ok. 15-25 mm, a na południu Małopolski i Podkarpacia lokalnie do 30-35 mm - wskazuje IMGW.

W górach sypnie śniegiem - Sudetach i Beskidach przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm, w Tatrach do 25 cm. Na termometrach od 3 st. C na północnym wschodzie, ok. 5-7 st. C w centrum i na zachodzie do 12 st. C na południowym wschodzie.

We wtorek więcej przejaśnień i rozpogodzeń, ale niewykluczone, że w wielu regionach pojawią się przelotne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Zrobi się chłodniej, bowiem termometry wskażą od 0 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, ok. 3-5 st. C w centrum i na zachodzie do 6 st. C nad morzem - wynika z prognozy IMGW.

W środę największe zachmurzenie na północy Polski, tam również opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 3 st. C do 6 st. C.

We czwartek możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia, na północy i na zachodzie lokalnie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 st. C, ok. 2 st. C na północnym wschodzie, ok. 5 st. C w centrum do 10 st. C na południowym wschodzie.

W piątek zachmurzenie duże i całkowite. Czekają nas opady deszczu i deszczu ze śniegiem, natomiast w rejonach podgórskich i w górach spadnie śnieg - wskazuje IMGW. Temperatura maksymalna od 2 st. C do 6 st. C.

Czy w weekend jest szansa na lepszą pogodę?

W sobotę bez większych zmian w pogodzie. Utrzyma się duże zachmurzenie, w wielu regionach opady deszczu, deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Na termometrach od 2 st. C do 5 st. C.

W niedzielę na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże, w zachodniej połowie Polski wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 st. C na północnym zachodzie, ok. 10 st. C w centrum do 13 st. C na południowym wschodzie.

