Stłuszczenie wątroby to wynik współczesnego stylu życia

Stłuszczenie wątroby, określane także jako NAFLD, czyli niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, to dziś jedna z najczęściej diagnozowanych chorób metabolicznych. Przez lata może przebiegać bez wyraźnych objawów, dlatego choroba ta jest tak podstępna. Gdy nie ma objawów, w tym samym czasie w komórkach wątroby stopniowo odkłada się tłuszcz. Jeśli proces trwa długo i nie zostanie zatrzymany, może prowadzić do zapalenia, włóknienia, a nawet marskości.

Ale skąd właściwie bierze się stłuszczenie wątroby? Chorobę najczęściej diagnozuje się u osób, które mają dietę bogatą w cukry proste i tłuszcze trans, jedzą przetworzoną żywność, przeważnie prowadzą siedzący tryb życia, w wyniku czego często mają nadwagę lub otyłość, a także diagnozuje się u nich często dodatkowo insulinooporność lub cukrzycę typu 2.

Wątroba jest narządem niezwykle obciążanym przez współczesny styl życia - przyjmuje nadmiar kalorii, przetwarza toksyny, reguluje poziom glukozy i lipidów. Gdy dostarczamy jej zbyt dużo bodźców, zaczyna magazynować tłuszcz, bo nie nadąża z jego przetwarzaniem. Wówczas pojawia się problem, na który jednak możemy mieć bezpośredni wpływ. Kluczową rolę odgrywa dieta.

Dieta, czyli klucz do regeneracji wątroby

Wątroba ma ogromną zdolność regeneracji. Odpowiednia dieta może w sporej mierze wycofać zmiany stłuszczeniowe w ciągu kilku miesięcy. Jednak aby taki proces mógł zaistnieć, należy bardzo restrykcyjnie traktować zasady żywieniowe.

Przede wszystkim natychmiast należy zmniejszyć ilości cukru i żywności wysokoprzetworzonej. To najważniejszy podpunkt, łączący się z zasadą ograniczenia tłuszczów trans i smażenia. W miejsce niezdrowej żywności wprowadza się zwiększenie błonnika w diecie i regularność posiłków.

Produkty, które wspierają zdrowienie stłuszczonej wątroby to warzywa zielone - szpinak, jarmuż, brokuły, rukola - to one są bogate w chlorofil i antyoksydanty. Pomagają obniżać poziom tłuszczu w wątrobie oraz wspierają detoksykację.

Owoce jagodowe, jak borówki, maliny, jagody, zawierają z kolei polifenole i antocyjany, które działają przeciwzapalnie, co jest niezwykle ważne w stanie stłuszczenia wątroby.

W diecie powinny pojawić się też rośliny strączkowe, jak ciecierzyca, soczewica, fasola. Mają one niski indeks glikemiczny oraz dużo błonnika, co stabilizuje poziom glukozy i odciąża wątrobę.

Zalecane są też tłuste ryby morskie, choć może wydawać się to na pierwszy rzut oka paradoksalne. Łosoś, makrela, sardynki są jednak bogate w kwasy omega-3, które zmniejszają stan zapalny i obniżają stłuszczenie.

Orzechy i pestki to także źródło zdrowych tłuszczów, a również witaminy E i antyoksydantów wspomagających regenerację komórek wątroby.

Nie tylko jedzenie. Zdrowe nawyki wspomagające wątrobę

Dieta przy stłuszczonej wątrobie jest najważniejsza, ale nie jest jedyną wytyczną, która gwarantuje powrót do zdrowia. Zdrowy styl życia powinien być holistyczny i obejmować całą aktywność człowieka, jak chociażby regularny ruch. Już 30 minut dziennie zmniejsza ilość tłuszczu w wątrobie, nawet bez chudnięcia.

Ważny jest także sen i redukcja stresu. Nie od dziś mówi się, że "sen to zdrowie" i jest wiele prawdy w tym porzekadle. Sen jest kluczowy dla zdrowia wątroby, ponieważ podczas snu wątroba regeneruje się, filtruje krew i usuwa toksyny. Niedobór snu zakłóca te procesy, co może prowadzić do problemów, a zaburzenia snu są częstym objawem przewlekłej choroby wątroby, takiej jak bezsenność i zwiększona senność w ciągu dnia.

Ważne jest także nawodnienie organizmu. Przyjmowanie odpowiedniej, sporej ilości płynów w ciągu doby jest kluczowe dla oczyszczania organizmu, w tym i wątroby. Jednak nie trzeba pić samej wody, by wspomóc wątrobę. Warto też wprowadzić napary ziołowe.

Zioła, które wspierają regenerację wątroby

Herbata z karczocha ma zbawienny wpływ na wątrobę. Działa ochronnie i regenerująco TOLICOVA Ecaterina 123RF/PICSEL

Zioła mogą stanowić wartościowe wsparcie dla wątroby. Nie zastępują leczenia ani diety, ale pomagają usprawnić działanie wątroby, zwiększyć produkcję żółci i zmniejszyć stan zapalny.

Zioła, które wspierają metabolizm to karczoch, mniszek, ostropest - zwiększają produkcję i przepływ żółci, odciążając wątrobę.

Choć mniej popularne, niż trzy zioła powyżej to warto wprowadzić do diety także ziele rzepiku (Agrimonia eupatoria). Ziołowy napar z tego ziela działa przeciwzapalnie, wspomaga produkcję i przepływ żółci, a także poprawia trawienie tłuszczów. Wykazuje też działanie ochronne na komórki wątrobowe. Rzepik jest tradycyjnie stosowany przy niestrawności i zaburzeniach pracy wątroby. Łagodnie odciąża narząd i wspiera jego regenerację.

Karczoch, a właściwie jego liście, są jednym z najlepiej przebadanych ziół wspierających wątrobę. Karczoch większa produkcję żółci, obniża poziom cholesterolu, co zmniejsza stłuszczenie, wspiera regenerację hepatocytów dzięki cynarynie. Regularne picie naparu lub stosowanie karczocha w diecie poprawia metabolizm tłuszczów i odciąża wątrobę.

Korzeń mniszka lekarskiego zaś, to roślina o silnym działaniu żółciopędnym i moczopędnym. Dzięki temu przyspiesza usuwanie toksyn i wspomaga trawienie tłuszczów. Korzeń mniszka często stosowany jest przy obciążonej, "zamglonej" wątrobie i zaburzeniach metabolicznych.

