"Brudna dwunastka" 2025. Które owoce i warzywa zawierają najwięcej pestycydów groźnych dla zdrowia?
Tegoroczna "Brudna dwunastka", czyli warzywa i owoce z największym "skażeniem" pestycydami została ujawniona. Naukowcy znaleźli groźne dla zdrowia związki, na które zdecydowanie lepiej uważać. Które produkty znalazły się na niechlubnej liście?
Spis treści:
- Tegoroczna "Brudna dwunastka" ujawniona
- Niebezpieczne pestycydy
- Wybieraj mądrze
Tegoroczna "Brudna dwunastka" ujawniona
"Brudna Dwunastka" (ang. Dirty Dozen) to ranking opublikowany przez organizację EWG (Environmental Working Group), który wskazuje owoce i warzywa z najwyższym poziomem pozostałości pestycydów. W najnowszym, tegorocznym raporcie EWG przeanalizowało dane USDA - aż ponad 53 tys. próbek 47 różnych produktów w USA. Co ważne, próbki były myte, obierane lub szorowane, tak jak przygotowuje się je do spożycia, a mimo tego wykryto tam szkodliwe chemikalia. W najnowszej edycji listy znalazły się:
- Truskawki
- Szpinak
- Jarmuż, botwina i liście gorczycy
- Winogrona
- Brzoskwinie
- Gruszki
- Nektarynki
- Jabłka
- Papryka i papryczki chili
- Czereśnie
- Borówki
- Ziemniaki
Niebezpieczne pestycydy
To, co czyni tę listę wyjątkowo alarmującą, to nie tylko obecność pestycydów, ale ich toksyczność. Przy ocenie produktów uwzględniono nie tylko częstotliwość wykrywania pestycydów, ale także ich potencjał szkodliwy, czyli zdolność do oddziaływania na organizm. Wśród wykrytych substancji pojawiły się m.in. fungicydy takie jak fludioxonil, pyraclostrobin, boscalid i pyrimethanil - chemikalia, które mogą być powiązane z zaburzeniami w rozwoju, działaniem układu hormonalnego, a ich obecność może wzbudzać obawy zdrowotne.
Co więcej, w przypadku ziemniaków częstym surowcem jest chlorpropham, tzw. inhibitor kiełkowania, który w UE został zakazany, właśnie ze względu na ryzyko dla zdrowia.
Czy mamy się czego obawiać w Polsce? Raport EWG badał przede wszystkim żywność w USA, ale pamiętajmy, że badane próbki pochodziły z różnych zakątków świata. Wg raportów ograniczających się do UE i Polski, dzięki kontrolom i regulacjom ryzyko "natknięcia się" na żywność z mocno przekroczonymi ilościami groźnych pestycydów jest mniejsza, ale nadal tradycyjne warzywa i owoce przegrywają z tymi z oznaczeniem "bio".
Wybieraj mądrze
Oczywiście nie chodzi o to, by całkowicie zrezygnować ze świeżych warzyw i owoców - ich wartość odżywcza pozostaje nieoceniona. Jednak Raport EWG może być narzędziem edukacyjnym dla konsumentów, bo pokazuje, które produkty mogą wiązać się z większym obciążeniem pestycydami i kiedy warto rozważyć wersje ekologiczne. Eksperci zalecają, by w przypadku warzyw i owoców z tzw. "Brudnej Dwunastki" rozważać kupno organicznych odpowiedników, bo tam ryzyko pozostałości chemicznych jest niższe.
Poza tym nawet przy warzywach konwencjonalnych właściwe mycie (np. w ciepłej wodzie) może pomóc zredukować ilość pozostałości pestycydów, choć niestety nie usuwa ich całkowicie. Kluczem jest więc świadomy wybór produktów i zrozumienie, że to, co niewidoczne, może stanowić dla nas poważne zagrożenie.
Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia