Spis treści: Tegoroczna "Brudna dwunastka" ujawniona Niebezpieczne pestycydy Wybieraj mądrze

Tegoroczna "Brudna dwunastka" ujawniona

"Brudna Dwunastka" (ang. Dirty Dozen) to ranking opublikowany przez organizację EWG (Environmental Working Group), który wskazuje owoce i warzywa z najwyższym poziomem pozostałości pestycydów. W najnowszym, tegorocznym raporcie EWG przeanalizowało dane USDA - aż ponad 53 tys. próbek 47 różnych produktów w USA. Co ważne, próbki były myte, obierane lub szorowane, tak jak przygotowuje się je do spożycia, a mimo tego wykryto tam szkodliwe chemikalia. W najnowszej edycji listy znalazły się:

Truskawki Szpinak Jarmuż, botwina i liście gorczycy Winogrona Brzoskwinie Gruszki Nektarynki Jabłka Papryka i papryczki chili Czereśnie Borówki Ziemniaki

Niebezpieczne pestycydy

To, co czyni tę listę wyjątkowo alarmującą, to nie tylko obecność pestycydów, ale ich toksyczność. Przy ocenie produktów uwzględniono nie tylko częstotliwość wykrywania pestycydów, ale także ich potencjał szkodliwy, czyli zdolność do oddziaływania na organizm. Wśród wykrytych substancji pojawiły się m.in. fungicydy takie jak fludioxonil, pyraclostrobin, boscalid i pyrimethanil - chemikalia, które mogą być powiązane z zaburzeniami w rozwoju, działaniem układu hormonalnego, a ich obecność może wzbudzać obawy zdrowotne.

Co więcej, w przypadku ziemniaków częstym surowcem jest chlorpropham, tzw. inhibitor kiełkowania, który w UE został zakazany, właśnie ze względu na ryzyko dla zdrowia.

Czy mamy się czego obawiać w Polsce? Raport EWG badał przede wszystkim żywność w USA, ale pamiętajmy, że badane próbki pochodziły z różnych zakątków świata. Wg raportów ograniczających się do UE i Polski, dzięki kontrolom i regulacjom ryzyko "natknięcia się" na żywność z mocno przekroczonymi ilościami groźnych pestycydów jest mniejsza, ale nadal tradycyjne warzywa i owoce przegrywają z tymi z oznaczeniem "bio".

Wybieraj mądrze

Choć w naszym kraju obowiązują regulacje UE, nadal bezpieczniej jest wybierać owoce i warzywa z oznaczeniem "bio" 123RF 123RF/PICSEL

Oczywiście nie chodzi o to, by całkowicie zrezygnować ze świeżych warzyw i owoców - ich wartość odżywcza pozostaje nieoceniona. Jednak Raport EWG może być narzędziem edukacyjnym dla konsumentów, bo pokazuje, które produkty mogą wiązać się z większym obciążeniem pestycydami i kiedy warto rozważyć wersje ekologiczne. Eksperci zalecają, by w przypadku warzyw i owoców z tzw. "Brudnej Dwunastki" rozważać kupno organicznych odpowiedników, bo tam ryzyko pozostałości chemicznych jest niższe.

Poza tym nawet przy warzywach konwencjonalnych właściwe mycie (np. w ciepłej wodzie) może pomóc zredukować ilość pozostałości pestycydów, choć niestety nie usuwa ich całkowicie. Kluczem jest więc świadomy wybór produktów i zrozumienie, że to, co niewidoczne, może stanowić dla nas poważne zagrożenie.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Kuchnia Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Z Kazachstanu do Bydgoszczy. Jej historia podbija internet INTERIA.PL