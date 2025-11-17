Boczek pilnie wycofany z Lidla. Spożycie może wywołać bardzo groźną chorobę
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W komunikacie czytamy, że w sieci sklepów Lidl wycofano ze sprzedaży boczek, który jest zanieczyszczony bardzo groźną bakterią. Takiego produktu nie należy spożywać pod żadnym pozorem.
Uwaga na boczek z groźną bakterią
Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że w wyniku działań Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w określonej poniżej partii boczku rolowanego w plastrach.
Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, szczególnie bez właściwej obróbki termicznej, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Ostrzeżenie o zanieczyszczonym boczku pojawiło się również na stronie sieci sklepów Lidl, w których boczek dostępny był w ofercie sprzedażowej.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Boczek rolowany premium, PIKOK, 100 g
Numer partii: 2517061
Terminy przydatności do spożycia: od 17.11.2025 do 24.11.2025
Producent: Lukullus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Michałów 4B, 05-155 Leoncin, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14144002
Dystrybutor: Lidl sp. z o. o. sp. k., ul. Poznańska 48, 62-080 Jankowice, Tarnowo Podgórne
Dystrybutor we współpracy z producentem podjęli działania mające na celu wycofanie produktu. Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą postępowanie wyjaśniające u producenta, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania u odbiorców.
GIS apeluje do konsumentów
Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie - informuje GIS. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.
Z kolei sieć sklepów Lidl informuje, że zanieczyszczony boczek może zwrócić w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu.
Listerioza - objawy
U kobiet w ciąży może występować gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha, pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła lub przebieg jest bezobjawowy. U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia lub objawy ograniczone do przewodu pokarmowego.
U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy.
