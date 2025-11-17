Uwaga na boczek z groźną bakterią

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że w wyniku działań Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w określonej poniżej partii boczku rolowanego w plastrach.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, szczególnie bez właściwej obróbki termicznej, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Ostrzeżenie o zanieczyszczonym boczku pojawiło się również na stronie sieci sklepów Lidl, w których boczek dostępny był w ofercie sprzedażowej.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Boczek rolowany premium, PIKOK, 100 g

Numer partii: 2517061

Terminy przydatności do spożycia: od 17.11.2025 do 24.11.2025

Producent: Lukullus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Michałów 4B, 05-155 Leoncin, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14144002

Dystrybutor: Lidl sp. z o. o. sp. k., ul. Poznańska 48, 62-080 Jankowice, Tarnowo Podgórne

Dystrybutor we współpracy z producentem podjęli działania mające na celu wycofanie produktu. Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą postępowanie wyjaśniające u producenta, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania u odbiorców.

Lidl wycofuje ze sprzedaży boczek zanieczyszczony groźną bakterią INTERIA.PL/Informacja prasowa

GIS apeluje do konsumentów

Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie - informuje GIS. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.

Z kolei sieć sklepów Lidl informuje, że zanieczyszczony boczek może zwrócić w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu.

Listerioza - objawy

U kobiet w ciąży może występować gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha, pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła lub przebieg jest bezobjawowy. U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia lub objawy ograniczone do przewodu pokarmowego.

U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy.

