Czym są oplątwy?

Oplątwy to jedne z roślin, które przykuwają uwagę. Składają się z podłużnych, cienkich liści tworzących rozety i mogą przybierać różne barwy. Najczęściej spotkać można odcienie zieleni, ale często oczom ukazują się również błękity, róże i czerwienie. Najciekawsze jednak jest to, że oplątwy nie są uprawiane tak, jak większość roślin, do których widoku jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ w ogóle nie potrzebują doniczek i mogą być umieszczone w różnych miejscach. Nadają się do uprawy np. w słoikach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby były umieszczone na ozdobnej podkładce ustawionej na półce albo wisiały na stelażu wykonanym z drutu.

Dlaczego oplątwy nie wymagają doniczek?

Oplątwy nie wymagają pielęgnacji, ale przy odrobinie pracy zaczną kwitnąć 123RF/PICSEL

Oplątwy w naturalnym środowisku rosną umieszczone np. na gałęziach innych drzew albo na skałach, ale nie potrzebują stałego przytwierdzenia do podłoża. Co więcej, nie są również zaliczane do pasożytów, jak to ma miejsce, np. w przypadku znanej wszystkim jemioły. Dlaczego? Ponieważ oplątwy wykształciły mechanizmy, które pomagają czerpać wodę oraz składniki odżywcze wprost z powietrza. Dlatego, w przeciwieństwie do innych roślin egzotycznych, ich uprawa nie jest skomplikowana i nawet nie trzeba się o nie specjalnie troszczyć. Warto jednak poznać wymagania oplątw (które nie są skomplikowane), ponieważ wtedy mogą wyglądać jeszcze piękniej, a przy odrobinie szczęścia zakwitną.

Warunki dla oplątwy: poznaj je

Jeśli chcemy, aby oplątwy rosły jak najlepiej, trzeba stworzyć im warunki, choć zbliżone do tych naturalnych. Okazuje się, że lubią być ustawione w miejscach nasłonecznionych lub półcienistych, ale idealnie, kiedy mają dostęp jedynie do rozproszonego światła, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby były ustawione na półkach albo regałach. Aby oplątwy miały dobre warunki do wzrostu, wymagają także wysokiej wilgotności powietrza. Czasami, trudno ten ostatni aspekt spełnić, szczególnie w sezonie grzewczym. Wtedy można podnieść wilgotność w pomieszczeniu np. poprzez stosowanie nawilżaczy powietrza. Jeśli nie ma takiej możliwości, oplątwę można zraszać niewielką ilością wody dwa razy w tygodniu.

Pamiętajmy, że oplątwy muszą być ustawione w pomieszczeniach o dobrej cyrkulacji powietrza, czyli często trzeba je wietrzyć. Z drugiej strony nie mogą być narażone na przeciągi, ponieważ wtedy bardzo szybko marnieją. Dobrym pomysłem jest ustawienie oplątwy w łazience, o ile jest w niej okno.

Podlewanie oplątwy: jest to możliwe

Oplątwy mogą rosnąć nawet w łazience, o ile ma ona okno 123RF/PICSEL

Jeśli mimo naszych starań, widzimy, że oplątwa marnieje, czasami trzeba ją podlać. W jaki sposób? Najlepiej zanurzyć ją na kilkanaście minut w naczyniu wypełnionym wodą (musi być to albo deszczówka, albo woda odstana przez co najmniej dwa dni). Po takiej kąpieli oplątwę trzeba wyjąć i ustawić na ręczniku rozetą do dołu, aby woda mogła swobodnie wypłynąć. W przeciwnym razie taki nagły nadmiar wilgoci może sprawić, że nasz roślina szybko zacznie gnić.