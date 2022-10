Nie każdy wie o tym działaniu kasztanów. Rozkrój i włóż do woreczka

Spis treści: 01 Jak zrobić domowy środek do prania z kasztanów?

02 Płyn do prania ręcznego z kasztanów

03 Włóż kasztany do pralki

Kasztany, obok ogromnej frajdy, którą przynoszą dzieciom, są niezwykle ekologicznym i naturalnym środkiem piorącym. Wszystko za sprawą saponin, które są obecne w składzie owoców kasztanowca pospolitego. Poprzez kontakt z wodą saponiny wytwarzają pianę, którą z powodzeniem wykorzystać możemy podczas codziennego prania odzieży.

Jak zrobić domowy środek do prania z kasztanów?

Jedna z TikTokerek podzieliła się swoim sposobem na przygotowanie domowego środka do prania z kasztanów. To nic trudnego. Wystarczy zebrać kilka owoców kasztanowca, a następnie dokładnie opłukać je w wodzie. Później pokroić w ćwiartki lub rozkruszyć za pomocą młotka. Konieczne jest pozbycie się wszelkich łupek.

Następnie kawałki kasztanów wrzucamy do naczynia z zakrętką, zalewając 300 ml gorącej wody. Szczelnie zamykamy i delikatnie potrząsamy. Kolejno odcedzamy całość przez sitko.

Płyn do prania ręcznego z kasztanów

Z kasztanów przygotować można również naturalny płyn do prania ręcznego. Wystarczy około 10 sztuk kasztanów wyjąć ze skorupek i rozdrobnić - przy użyciu noża lub blendera o dużej mocy. Masę przekładamy do garnka, dodając szklankę wody. Gotujemy, doprowadzając do wrzenia. Pozostawiamy na ogniu na około 8-10 minut. Całość odcedzamy kolejno na sicie o małych oczkach.

Włóż kasztany do pralki

Kasztany wykorzystać można również do prania w pralce. Zimną miksturę wystarczy wlać do dozownika przeznaczonego na detergenty i ustawić odpowiedni program. Pranie z użyciem kasztanów może być jednak jeszcze prostsze. Owoce kasztanowca kroimy na cztery części i wkładamy do woreczka na pranie. Wrzucamy do pralki wraz z brudnymi ubraniami i wybieramy odpowiedni program. Gotowe!

