Upalne dni a wietrzenie pomieszczeń. Można otwierać okna?

Porady "Takiego lipca jeszcze nie było". Synoptycy o tym, co nas czeka Właściciele mieszkań, których okna są skierowane na południe bądź zachód dobrze wiedzą, że latem w pomieszczeniach temperatura bije wszelkie rekordy. Wówczas pokoje są wystawione na spore ilości naturalnego światła, przez co nagrzewają się znacznie szybciej niż w przypadku ekspozycji okien na wschód czy też północ.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy w mieszkaniu temperatura zaczyna być nie do wytrzymania i jest podobna do tej na zewnątrz, to otwieranie okien w ciągu dnia w niczym nie pomoże, a nawet jeszcze bardziej zaszkodzi. Dojdzie do wpuszczenia do środka nagrzanego powietrza, a to przyniesie odwrotny efekt do zamierzonego.

Rozwiązaniem jest zasłanianie okien roletami czy też zasłonami, by ograniczyć dostęp promieni słonecznych. Wiele osób poleca wykorzystywanie w tym celu także białych prześcieradeł. Ich kolor pomoże odbić część promieni słonecznych, co sprawi, że pomieszczenie nie będzie się zbyt mocno nagrzewać. Otwierać okna zaleca się najlepiej wcześnie rano, wieczorem bądź w nocy. Wówczas powietrze jest już znacznie chłodniejsze.

Sposoby na schłodzenie mieszkania

Zasłanianie okien to niejedyny sposób na schłodzenie mieszkania podczas upalnych dni. Wielu poleca zbijanie temperatury za pomocą rozstawienia w pomieszczeniach misek wypełnionych bardzo zimną wodą. Podczas parowania nie tylko schłodzi pokoje, ale przy okazji zwiększy wilgotność. Podobnie zadziała rozwieszenie mokrych ręczników.

Poza tym warto pamiętać, że długie gotowanie potraw jeszcze bardziej podnosi temperaturę w mieszkaniu. Warto więc postawić na dania, które robi się dość szybko. Używanie piekarnika, chociażby przez godzinę może sprawić, że nie będzie dało się wytrzymać.

By jeszcze bardziej nie nagrzewać mieszkania, warto zrezygnować aż do wieczora z używania pralki oraz zmywarki. Ciepło wytwarzane przez te sprzęty może jeszcze bardziej podnieść temperaturę.

