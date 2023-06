Spis treści: 01 Posadź na balkonie. Brak towarzystwa komarów gwarantowany

Wypoczynek na balkonie w letni wieczór najczęściej odbywa się w asyście komarów. Nieprzyjemną pamiątką po ich wizycie są oczywiście niezbyt przyjemne ukąszenia. Na szczęście istnieją proste sposoby na to, by nie zakłócały nam relaksu na świeżym powietrzu. Na balkonie czy tarasie warto postawić kilka doniczek z ziołami odstraszającymi komary. Spokój mamy jak w banku!

Rośliny, które odstraszają komary można sadzić w ogrodzie i na tarasie w pojemnikach. Nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji, a będą wspaniałą i jakże pożyteczną ozdobą miejsca, w którym wypoczywamy.

Co więcej, są naturalną alternatywą dla sztucznych repelentów stosowanych po to, by uniknąć ukąszenia owadów.

Posadź na balkonie. Brak towarzystwa komarów gwarantowany

Zdjęcie Niektóre zioła to prawdziwi pogromcy krwiopijców / 123RF/PICSEL

Komary nie przepadają za intensywnymi zapachami. Przyciąga je przede wszystkim nasz pot, ale nie omieszkają zainteresować się również mocnymi zapachami wydzielanymi przez kwiaty.

Jednak nie wszystkie rośliny tak na nie działają - część z nich to prawdziwe, naturalne "odstraszacze". Wśród nich znajdują się zioła, które wykorzystujemy w kuchni.

Jakie zioła odstraszają komary?

Zdjęcie Bazylia to nie tylko kulinarny dodatek. Sprawdzi się również w walce z komarami / 123RF/PICSEL

Wśród roślin odstraszających komary ważną rolę odgrywają zioła takie jak:

bazylia,

melisa,

rozmaryn,

mięta pieprzowa,

koper włoski.

Zawierają one olejki eteryczne, które są dla komarów - delikatnie rzecz ujmując - trudne do zniesienia. Dlatego też nawet niewielkich rozmiarów ziołowy ogródek na balkonie czy tarasie stworzy barierę ochronną, która będzie dla nich nie do przejścia. Co więcej, w pakiecie zyskujemy również świeże zioła, które będziemy mogli wykorzystywać w przygotowywaniu posiłków.

Rośliny odstraszające komary

Zdjęcie Kocimiętka pomoże ci odstraszyć natrętne komary / 123RF/PICSEL

To nie koniec roślin, za którymi nie przepadają komary. Szerokim łukiem omijają zapach czosnku, goździków, lawendy, wrotycza pospolitego, a nawet anyżu.

Za prawdziwą pogromczynię komarów uchodzi również kocimiętka. To bylina, która dorasta nawet do 40 cm wysokości i ma lekko pokładające się pędy. Słynie z charakterystycznego zapachu, który jak magnes działa na koty. Zakwita w lipcu i jest ozdobą ogrodu do września. Nie jest też zbyt wymagająca i dobrze znosi suszę.

Wrogiem komarów jest również komarzyca o długich zwisających pędach. Roślina preferuje półcieniste stanowiska i lepiej jej nie przelewać. Jeśli przesadzimy z podlewaniem, jej pędy zaczną pękać i zamierać.

