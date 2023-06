"Takiego lipca jeszcze nie było". Synoptycy o tym, co nas czeka

Wiosna w tym roku była wyjątkowo kapryśna. Zarówno kwiecień jak i maj były w całym kraju dość chłodne i wilgotne, ale przełom maja i czerwca przyniósł nam iście letnią pogodę i zaskoczył wysokimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekonuje, że lipiec będzie równie piękny - w całej Polsce prognozowane są wyższe niż zazwyczaj temperatury i przelotne, umiarkowane opady.

Pogoda na wakacje 2023. Prognoza IMGW na lipiec i sierpień

Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że zarówno lipiec jak i sierpień będą w tym roku wyjątkowo upalne - do Polski napływać będą rozgrzane masy powietrza, które przyniosą nam fale gorąca z temperaturą przekraczającą nawet 30 st. C. Na szczęście, będziemy mogli liczyć na przelotne opady deszczu, które przyniosą chwile oddechu i ulgi. Niestety, musimy spodziewać się także nagłych burz, ale nie będzie ich tak dużo, jak w poprzednich latach i będą one mniej intensywne.

Reklama

Życie i styl Nagła zmiana pogody w Polsce. Nawet o 20 stopni chłodniej Pogoda na lipiec i sierpień 2023

Lipiec przyniesie nam w całym kraju wysokie temperatury - będzie cieplejszy niż zazwyczaj, a opady będą w granicach normy. Sierpień również obfitować będzie w upalne dni - powietrze będzie gorące, a popołudniami słupki rtęci nie spadną poniżej 25 st. C. W najcieplejsze dni sierpnia temperatura przekroczy 30 st. C. W sierpniu będziemy musieli się jednak liczyć z częstszymi opadami deszczu. Dotyczy to głównie mieszkańców Śląska, Małopolski i środkowej Polski - w tych rejonach opady będą zdecydowanie powyżej normy.

Pogoda na wrzesień i październik: Lato zostanie z nami na dłużej

W poprzednich latach pierwsze miesiące jesieni - wrzesień i październik zaskakiwały nas wysoką temperaturą, piękną, słoneczną pogodą i niską sumą opadów. Nie inaczej będzie i w tym roku i wszystko wskazuje na to, że iście letnia aura zostanie z nami na dłużej!

Zdjęcie Meteorolodzy ostrzegają, że czeka nas wyjątkowo upalne lato / 123RF/PICSEL

We wrześniu będziemy mogli liczyć na wiele ciepłych, a nawet upalnych dni. Nie zabraknie wprawdzie przejściowych opadów i burz, ale nie będą one intensywne - suma opadów nigdzie nie przekroczy normy. Powyżej normy będą natomiast temperatury - tegoroczny wrzesień może być zdecydowanie cieplejszy niż poprzednie.

Podobnie będzie w październiku - temperatury wciąż będą bardzo wysokie, a opady w granicach normy. Jedynie na Pomorzu, Kujawach i w województwach zachodnich będziemy musieli się liczyć z większą ilością deszczu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma więc dla nas dość optymistyczne wiadomości. Wszystko wskazuje na to, że lato będzie ciepłe i pogodne, a jesień zaskoczy nas piękną pogodą i wysokimi temperaturami. Mimo to, eksperci przypominają, że tak długoterminowe prognozy obarczone są wciąż dużym ryzykiem błędu i nie powinniśmy przyjmować ich "za pewnik".

Zobacz również: Tani sposób na upały w mieszkaniu. Kupisz to w aptece