To przede wszystkim sposób na oszczędność. Wkłady do zniczy to zdecydowanie mniejszy wydatek niż kupno całych lampionów. To ważne zwłaszcza w okresie, gdy przewidujemy zakup wiązanek i innych ozdób na groby. Wielokrotne wykorzystanie szklanego znicza to również wytchnienie dla środowiska i ograniczenie ilości odpadów. Co więcej, zaoszczędzisz sobie fatygi. Wielu z nas odwiedza cmentarze częściej niż tylko raz do roku. Nie będzie trzeba za każdym razem dźwigać ciężkich toreb wypełnionych szklanymi dekoracjami.