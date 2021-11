Nie odbieraj telefonu w ten sposób. Mogą to wykorzystać przeciwko tobie

Nie wystarczy uważać na oszustów, którzy chcą wyłudzić pieniądze np. metodą na wnuczka, o której słyszał już niemal każdy.

Coraz częściej oszuści próbują podszywać się także pod pracowników banków, by uzyskać kod BLIK lub login i hasło do aplikacji bankowej. W takich sytuacjach trzeba być szczególnie czujnym, by nie dać się nabrać.

Telefoniczni oszuści starają się wymyślać nowe metody. Chętnie wykorzystują wypowiedziane przez nas słowo: "tak".

Wiele osób odbierając telefon mówi "tak, słucham". Wbrew pozorom, może okazać się to niebezpieczne dla naszego portfela. W taki sposób możemy zostać wykorzystani przez nieuczciwe firmy, które mogą to uznać za wyrażenie zgody na podpisanie umowy.

Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, w której nasza czujność będzie uśpiona, to warto mieć na uwadze, że od umowy zawartej na odległość można odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. O ile tylko w porę się zorientujemy.

