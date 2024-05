Wybierając się do włoskiej knajpy z prawdziwego zdarzenia, warto wiedzieć nie tylko, co zamówić, by spełnić swoje smakowe oczekiwania, ale również jak poprawnie wymawiać nazwy potraw z karty. Z ust Polaków brzmią one niekiedy bardzo zabawnie i przybierają wiele różnych form. Aby nie narazić się na wstyd w towarzystwie współbiesiadników czy pracowników restauracji, przeczytaj i zapamiętaj poniższe nazwy potraw. Jeśli lubisz kuchnię włoską, ta wiedza z pewnością ci się przyda.