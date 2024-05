Orzechy makadamia w 70 proc. składają się z tłuszczów - głównie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu . W 100 g orzechów makadamia jest aż 718 kcal, więc zdecydowanie są one kaloryczne, pożywne i sycące , ale co istotne - posiadają niski indeks glikemiczny .

Orzechy makadamia to bez wątpienia jedne z najdroższych orzechów na świecie. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż drzewo makadamia potrzebuje od 7 do 10 lat, by wydać swoje orzechy. Ponadto procesy związane z samą uprawą, ale i zbiorami są bardzo żmudne i kosztowne, ponieważ zbiera się je ręcznie, by ocenić, czy są odpowiednio dojrzałe.