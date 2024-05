Radar burzowy przesyła do systemu za pomocą specjalnych anten sygnały radiowe, wytwarzane przez burze. Tam odkodowywana jest lokalizacja, a my dokładnie widzimy, gdzie obecnie jest burza. Anteny te montowane są na budynkach, w których prowadzona jest rejestracja burz. Montuje się je co najmniej 10 metrów powyżej dachu budynku.

Każdy z nas może również samodzielnie określić odległość burzy w kilometrach. Wystarczy policzyć sekundy od pojawienia się pioruna do grzmotu, który usłyszymy. Jeśli są to trzy sekundy, to piorun pojawił się 1000 metrów od nas, jeśli pięć sekund, to 1700 metrów, a jeśli dziesięć sekund, to 3400 metrów od nas.