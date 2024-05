Nasiona lnu zawierają błonnik, który poprawia nawilżenie skóry. To sprawia, że staje się bardziej miękka i gładsza. Nic więc dziwnego, że zarówno od środka, jak i od zewnątrz siemię lniane ma zbawienny wpływ na kondycję naszej cery.

Efekt może być porównywalny do efektu działanie aloesu lub kwasu hialuronowego, który jest stosowany w wielu wypełniaczach do twarzy i preparatach do jej pielęgnacji.