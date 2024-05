Sen o sprzedawaniu na bazarze może oznaczać, że odniesiesz sukces w biznesie. Masz talent do handlu i potrafisz zarabiać pieniądze. Sen ten może być zachętą do rozwijania swoich biznesowych pomysłów. Jeśli masz dużo klientów, to znak, że masz wiele do zaoferowania światu. Taka wizja może być motywacją do dalszej ciężkiej pracy i rozwoju.