Mętna woda w basenie? Wypróbuj te sposoby

Mętna woda w basenie to najczęściej efekt nagromadzenia zawiesin organicznych i mineralnych, których filtr nie jest w stanie zatrzymać. W takiej sytuacji jednym z najskuteczniejszych i zarazem łatwo dostępnych rozwiązań jest siarczan glinu, sprzedawany pod nazwą "flokulant" w większości sklepów ogrodniczych. Aby go zastosować, należy rozpuścić od 40 do 50 gramów preparatu na każde 10 m³ wody i równomiernie rozprowadzić roztwór po całej powierzchni basenu.

Po tym zabiegu pompę należy wyłączyć na około 8-10 godzin - w tym czasie w wodzie zachodzi reakcja chemiczna, w której powstają kłaczki wodorotlenku glinu. To właśnie one wytrącają zanieczyszczenia i osadzają je na dnie. Po zakończeniu procesu osad trzeba usunąć odkurzaczem basenowym, a filtr dokładnie przepłukać, by nie doszło do jego zapchania.

Jeśli problemem nie są zawiesiny, lecz korozja elementów basenu i zmiana koloru wody, warto sprawdzić poziom zasadowości ogólnej. Zbyt niski wynik osłabia działanie chloru i sprzyja rozwojowi niektórych glonów. Gdy test paskowy lub kropelkowy wskaże niedobór alkaliczności, można ją bezpiecznie podnieść sodą oczyszczoną - ok. 180 gramów na każde 10 m³ wody zwiększa ją o około 10 ppm. Wodorowęglan sodu stabilizuje pH, ograniczając jego wahania i tym samym utrudnia glonom rozwój. Trzeba jednak pamiętać, że soda zwiększa także twardość wody, co może wpływać na sprawność filtrów, szczególnie starszego typu.

Z kolei brązowe lub żółtawe plamy na dnie i ścianach basenu to typowy objaw nadmiaru żelaza. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest zastosowanie kwasu askorbinowego, czyli witaminy C w czystej postaci. Wystarczy około 230 gramów na 10 m³ wody - po rozpuszczeniu i dodaniu do basenu substancja redukuje żelazo w inną formę, co sprawia, że staje się ono niewidoczne. Efekt pojawia się szybko, a woda odzyskuje klarowność. Trzeba jednak pamiętać, że witamina C obniża pH, dlatego po zabiegu warto je wyrównać za pomocą sody lub boraksu.

Jak zadbać o jakość wody w basenie?

Utrzymanie krystalicznie czystej wody w basenie wymaga stałej kontroli trzech podstawowych parametrów: odczynu pH, poziomu wolnego chloru i ogólnej zasadowości. Optymalne wartości mieszczą się w przedziałach: pH od 7,0 do 7,8, wolny chlor od 1 do 2 mg/l, a zasadowość powinna przekraczać 60 ppm. Regularne testowanie wody, najlepiej co tydzień przy użyciu precyzyjnych testerów kropelkowych, umożliwia bieżące korygowanie wartości za pomocą różnych preparatów podnoszących lub obniżających te parametry, zanim woda straci przejrzystość.

Basen w ogrodzie 123RF/PICSEL

Jednym z kluczowych elementów w systemie utrzymania czystości jest też filtracja. Standardowo zaleca się, aby cała objętość wody w basenie przeszła przez filtr w ciągu maksymalnie ośmiu godzin. To oznacza konieczność doboru odpowiedniej pompy oraz dbania o stan samego złoża filtrującego. W sezonie warto też wprowadzić codzienne usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni wody za pomocą siatki, co pomaga ograniczyć zużycie chloru i poprawia ogólną jakość kąpieli.

Zalecanym uzupełnieniem rutynowej pielęgnacji jest tzw. chlorowanie szokowe, polegające na jednorazowym podaniu wyższej dawki wolnego chloru - zwykle 10 mg/l - raz w tygodniu, najlepiej wieczorem. Zabieg ten ma na celu rozbicie biofilmu i utlenienie związków organicznych, które nie zostały wcześniej zneutralizowane. W przypadku mniejszych zbiorników alternatywą może być aktywny tlen w tabletkach lub granulacie, szczególnie tam, gdzie zależy nam na uniknięciu charakterystycznego zapachu chloru. Woda o temperaturze powyżej 28°C szybciej traci zdolność zatrzymywania środków dezynfekujących, dlatego w czasie upałów konieczne jest podniesienie dawek oraz wydłużenie czasu pracy pompy filtrującej, najlepiej na całą noc.

Co musisz wiedzieć przed wejściem na pokład? Tajniki podróży samolotem z ekspertką Air France-KLM INTERIA.PL