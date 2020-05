​Nie wyrzucaj liści młodej marchwi! Wykorzystasz je w kuchni

Młoda marchew sprawdzi się w wielu daniach. Do tego jest arcyzdrowa.Zanim więc bezceremonialnie umieścisz ją w koszu na śmieci, przeczytaj, co możesz z naci wyczarować. Będzie pysznie!

Zdjęcie Zielone liście marchwi zawierają witaminę C, chlorofil, magnez i błonnik /123RF/PICSEL

Zielone liście młodej marchwi, nać, możemy z powodzeniem wykorzystać w zupach, potrawkach a nawet pesto.

- Zielone liście marchwi, podobnie jak wiele innych zielonych warzyw liściastych, zapewniają różnorodne składniki odżywcze, takie jak witamina C, chlorofil, magnez, błonnik - wymienia dietetyk Jess Cording, dodając, że kryje się w nich też źródło witamin A, K, a także żelaza i wapnia.

- Witamina C jest świetna dla układu odpornościowego. Chlorofil pomaga wspierać proces detoksykacji. Błonnik doskonale nadaje się do równoważenia poziomu cukru we krwi i wpływa również korzystnie na florę bakteryjną jelit - zachwala liście marchwi dietetyk Elizabeth Boham.

Zatem, znając ich właściwości zdrowotne, warto wykorzystać je w kuchni. Aby zmniejszyć ich goryczkę, dietetyk Mascha Davis radzi je zblanszować. Bo trudno nie przyznać, że najprostszym sposobem na wykorzystanie naci marchewki jest przygotowanie z niej pesto. Miksując zielone liście z parmezanem i orzechami, oliwą, solą, czosnkiem, uzyskamy ciekawy dodatek do makaronów, sałatek czy grzanek.

Inspiracją może okazać się również tabbouleh - charakterystyczna dla kuchni libańskiej odmiana sałatki warzywnej z pomidorów i kaszy bulgur z dodatkiem cebuli, czosnku, ogórka i czerwonej papryki. Smak i aromat sałatki tabbouleh wzbogacony jest miętą, cytryną i natką pietruszki, ewentualnie także orzeszkami piniowymi. Tu również możemy pokusić się o wykorzystanie zielonych liści marchwi.

Kolejną inspiracją niech będzie aromatyczny sos chimichurri. Często stosowany do dań mięsnych, z powodzeniem może stanowić urozmaicenie dla pieczonych warzyw. Standardowo do jego przygotowania wykorzystuje się natkę pietruszki, oregano, ocet winny, czosnek, oliwę z oliwek i papryczkę chili. Natka pietruszki nie jest konieczna. Liście możemy z powodzeniem wkomponować w aromatyczny zestaw warzyw przeznaczonych na zupę.

