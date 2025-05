Arjmandfard, D., Behzadi, M., Sohrabi, Z., & Mohammadi Sartang, M. (2025). Effects of apple cider vinegar on glycemic control and insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes: A GRADE-assessed systematic review and dose-response meta-analysis of controlled clinical trials. Frontiers in Nutrition, 12, 1528383.

Abou-Khalil, R., Andary, J., & El-Hayek, E. (2024). Apple cider vinegar for weight management in Lebanese adolescents and young adults with overweight and obesity: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. BMJ Nutrition, Prevention & Health, 7(1), 61.

Shahinfar, H., Amini, MR, Payandeh, N., Torabynasab, K., Pourreza, S. i Jazayeri, S. (2022). Dawkozależny wpływ octu na ciśnienie krwi: systematyczny przegląd i metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych ocenianych metodą GRADE. Complementary Therapies in Medicine , 71 , 102887.

Hadi, A., Pourmasoumi, M., Najafgholizadeh, A., Clark, C. C., & Esmaillzadeh, A. (2021). The effect of apple cider vinegar on lipid profiles and glycemic parameters: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. BMC complementary medicine and therapies, 21(1), 179.

Zhu, W., Liu, Y., Lan, Y., Li, X., Luo, L., Duan, X., ... & Zeng, G. (2019). Dietary vinegar prevents kidney stone recurrence via epigenetic regulations. EBioMedicine, 45, 231-250.