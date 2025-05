Przeładowanie pralki: Ze względów ekonomicznych nie zaleca się, by włączać urządzenie, gdy jest zapełnione wyłącznie w połowie. Przesada nie jest wskazana w żadną stronę, a bęben pralki nie powinien być przeładowany. Ręczniki to grube i chłonne tkaniny, które potrzebują dużo wody i pewnej przestrzeni, by zostały dobrze wypłukane. Ciasnota w bębnie na to nie pozwoli.