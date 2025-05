Art. 2 ust. 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym jasno wskazuje, że " Rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczym napędem elektrycznym zasilanym prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V , o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W , którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h".

Tymczasem wiele pojazdów poruszających się po ścieżkach rowerowych, posiada zdecydowanie mocniejsze silniki elektryczne, co sprawia, że nie są one rowerami, ale motorowerami . Te z kolei powinny być zarejestrowane , posiadać t ablice rejestracyjne i ubezpieczenie OC . Ponadto motorowerem nie można poruszać się po chodniku i ścieżce rowerowej.

Jak wskazuje serwis Motoryzacja Interia - w kwietniu br. policjanci z Krakowa rozpoczęli akcję kontrolowania kierujących rowerami elektrycznymi . Wówczas funkcjonariusze ujawnili 11 wykroczeń związanych z kierowaniem pojazdem niedopuszczonym do ruchu , za które grozi grzywna nawet do 1,5 tys. zł.

"Na ulicy Staszewskiego policjanci zatrzymali kierującego pojazdem przypominającym rower . Na miejsce zatrzymania wezwano biegłego sądowego ds. oceny technicznej pojazdów, który orzekł, że jednoślad nie jest rowerem , lecz należy zakwalifikować go jako motorower . Moc jego silnika elektrycznego wynosiła 1400 W , podczas gdy dopuszczalna wartość dla roweru to 250 W" - czytamy na motoryzacja.interia.pl.

W przypadku braku uprawnień do prowadzenia takiego pojazdu kierujący ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń: "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych". Orzekany jest również sądowy zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów od 6 miesięcy do nawet 3 lat.