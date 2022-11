Nie wyrzucaj skórek z jabłek. Pomogą ci pozbyć się boczków i wałeczków

Ocet jabłkowy do sprzątania i czyszczenia

Warto wiedzieć, jak zrobić domowy ocet jabłkowy, bo pomoże ci on w ekologicznym sprzątaniu. Możesz go używać jako zamiennik dla tradycyjnego octu. Pomoże więc uporać się z zabrudzeniami w kuchni i łazience, doprowadzi kran do połysku, przyda się również podczas czyszczenia luster i szyb.

Octu jabłkowego możesz też użyć do czyszczenia butów wykonanych ze skóry i delikatnych materiałów. Wystarczy, że nasączysz nim szmatkę i przetrzesz zabrudzoną powierzchnię. Natomiast kawałek materiału zanurzony w domowym occie jabłkowym i pozostawiony na noc w butach pomoże uporać się z przykrym zapachem.



Ocet jabłkowy na odchudzanie

Ocet jabłkowy oczyszcza organizm z toksyn, wspomaga spalanie tłuszczu, reguluje poziom cukru we krwi, wspomaga trawienie i zapewnia uczucie sytości. Te właściwości sprawiają, że ocet jabłkowy może ci pomóc zrzucić zbędne kilogramy, a zatem pozbyć się boczków i wałeczków.

Jeśli chcesz stosować ocet jabłkowy na odchudzanie, zmieszaj wypełnione nim dwie łyżki stołowe ze szklanką przegotowanej wody. Taką miksturę wypijaj raz dziennie. Pamiętaj jednak, że sam ocet nie sprawi, że schudniesz, jednak będzie wspaniałą pomocą przy dietach i ćwiczeniach.



Zdjęcie Babcina receptura wróciła do łask / 123RF/PICSEL

Domowy ocet jabłkowy będzie też wyśmienitym dodatkiem do wielu potraw. Możesz używać go podczas przygotowywania sosów i sałatek. Podkręcisz dzięki niemu smak swoich dań. A zatem jak zrobić domowy ocet jabłkowy?



Jak zrobić domowy ocet jabłkowy?

Aby przygotować domowy ocet jabłkowy, wrzuć do słoika lub innego naczynia kilogram skórek oraz gniazd nasiennych. Następnie w litrze ciepłej wody rozpuść dwie łyżki cukru i zalej skórki z jabłek. Dobrze wymieszaj. Słoik przykryj gazą bądź lnianą ściereczkę i zwiąż sznurkiem, bądź gumką recepturką. Odstaw na 4 - 6 tygodni w ciepłe i suche miejsce. Miksturę mieszaj codziennie, gdy zniknie z niej piana, to oznacza, że domowy ocet jabłkowy jest gotowy. Teraz wystarczy go przelać do butelki i szczelnie zamknąć. Gotowe.

