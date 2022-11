3 listopada obchodzimy Dzień Kanapki. Ten banalnie prosty i uniwersalny posiłek doskonale nadaje się zarówno na śniadanie, jak i na kolację. Kanapki możemy zabrać ze sobą, gdy udajemy się w podróż. To pyszna i pożywna przekąska.

Z czym jeść kanapki? Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie produkty mamy pod ręką. Kanapki możemy jeść na słono - kładąc na kromkach puszystego chleba sery, wędliny i świeże warzywa. To jednak przekąska, która smakuje także na słodko. Wystarczy posmarować bułki obficie masłem orzechowym, dżemem, domowym powidłem, czekoladą lub miodem.

Reklama

Chociaż mogłoby się wydawać, że nie ma nic trudnego w komponowaniu składników na kanapki, eksperci ds. żywienia alarmują: niektóre produkty zestawione na kromce nie wpływają na siebie najlepiej. Jakich kanapek nie warto robić?

Pomidor z ogórkiem

Ta informacja może nie spodobać się wielu osobom. Polacy chętnie i często łączą na kanapce pomidora i ogórka. Tymczasem, to zestawienie warzyw wcale nie jest dla nas korzystne. Dlaczego?

Pomidory są doskonałym źródłem witaminy C, która pozytywnie wpływa na naszą odporność. Jeden duży pomidor pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C w aż 60 proc. Świeże ogórki mają w sobie z kolei askorbinazę, a więc enzym, który niszczy witaminę C.

Zdjęcie Pomidory są doskonałym źródłem witaminy C, która pozytywnie wpływa na naszą odporność / 123RF/PICSEL

Biały ser i pomidor

Kanapki z pomidorem i białym serem wydają się doskonałą lekką przekąską. Niestety, to tylko pozory. To połączenie również może nam zaszkodzić. Dlaczego?

Pomidory zawierają kwasy, które reagują z wapniem - obecnym w białym serze - mogą powodować tworzenie się mikro kryształków. Te z kolei odkładają się w stawach, a to może powodować zwyrodnienia.



Zdjęcie Twaróg zawiera wapń. Nie łącz go z pomidorem / 123RF/PICSEL

Pieczywo z dżemem

Chrupiące pieczywo posmarowane obficie dżemem to ulubione śniadanie wielu maluchów. Dzieci kochają kanapki na słodko. Jak się jednak okazuje, to połączenie może negatywnie wpływać na ich zdrowie. Dlaczego?

Zarówno pieczywo (szczególnie to pszenne), jak i wszelkiego rodzaju dżemy, konfitury czy marmolady zawierają proste węglowodany, inaczej nazywane również cukrami prostymi. Monosacharydy gwałtownie podnoszą poziom cukru we krwi. Jednak już kilkadziesiąt minut po ich spożyciu możemy odczuwać senność i lekkie zmęczenie. Węglowodany proste niekorzystnie wpływają także na stan naszego uzębienia i przyczyniają się do powstawania próchnicy.

Zdjęcie Dżem truskawkowy to pyszny dodatek do śniadania? Niekoniecznie / 123RF/PICSEL

***

Zobacz również:

Pakowanie kanapek w folię aluminiową szkodzi zdrowiu

Najlepsze kanapki na gorąco

Chleb za 30 złotych? Piekarze ostrzegają i apelują do rządu