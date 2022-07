Ogórki kiszone według przepisu słynnej siostry Anastazji są bardzo proste w przygotowaniu, a równocześnie przepyszne. To ucieleśnienie polskiej tradycji kulinarnej, a ich smak powinien poznać każdy. By cieszyć się ich chrupkością nie trzeba wcale dużych nakładów pracy. Tak naprawdę wystarczy dobrze zapamiętać proporcje zalewy, a cała reszta "robi się sama".



Jak przygotować ogórki siostry Anastazji?

By przygotować te tradycyjne kiszonki, będziemy potrzebowali: 2 kg niewielkich ogórków gruntowych, z gatunku kwaszeniaków, 2 główek czosnku, pęczku kopru z baldachami, korzenia chrzanu, dwóch litrów wody i 2 łyżek soli kamiennej.

Złotą proporcją w zalewie siostry Anastazji jest jedna, pełna łyżka stołowa soli na każdy litr wody.

Proces kiszenia przebiega następująco:

Ogórki najpierw należy namoczyć w zimnej wodzie, przez około 2 godziny. Następnie obieramy chrzan i czosnek, rozkładamy go wraz z koprem do czystych wyparzonych słoików, starając się, by go każdego trafiła taka sama ilość dodatków. Teraz dość ciasno układamy w słoikach ogórki - pionowo, jaśniejszym końcem ku górze. Czas na zalewę. Odmierzoną ilość wody solimy i gotujemy, następnie zalewamy słoiki i zakręcamy na gorąco. Kolejne 6 dni powinny spędzić w ciemnym, chłodnym miejscu. Po tym czasie należy je zapasteryzować.

