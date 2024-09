Jaskółcze ziele, a właściwie glistnik ( Chelidonium majus L.), to gatunek byliny z rodziny makowatych. Rośnie niemal w całej Europie, z wyjątkiem północnej części Półwyspu Skandynawskiego i Islandii oraz w Azji, od zachodu po Daleki Wschód, z wyjątkiem południowej części kontynentu i północnych jego krańców. Najdalej na wschód sięga Wysp Japońskich. W Polsce występuje pospolicie na nizinach - natrafimy na niego przede wszystkim pod krzewami i drzewami, a także w zaroślach, parkach, ogrodach i w rowach. Jaskółcze ziele preferuje wilgotne oraz lekko zacienione stanowiska.

Surowcem zielarskim są wysuszone, całe lub pocięte, ulistnione pędy, zbierane w okresie kwitnienia i pozyskiwane zarówno ze stanu naturalnego jak i upraw. Muszą on zawierać nie mniej niż 0,6 proc. alkaloidów.

Glistnik ma silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i fungistatyczne (zwalczające grzyby), za które odpowiedzialne są głównie chelerytryna i sangwinaryna. Inne składniki surowca wykazują działanie cytostatyczne. Ziele to z powodzeniem stosować możemy na odciski oraz kurzajki, zwłaszcza te wywołane przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zmienione chorobowo miejsca smarujemy przez kilka dni sokiem z glistnika.

Grzybobójcze właściwości ziela wykorzystywane są też w leczeniu zakażeń skóry Candida i innymi grzybami. Glistnik może także wspierać leczenie egzemy, trądziku, czyraków i trudno gojących się ran. Podczas stosowania ziela należy uważać, by nie dostało się do oczu - skutkuje to silnym pieczeniem i podrażnieniem.