Spis treści: 01 Czy truskawki można sadzić na wiosnę?

02 Jak sadzić truskawki na wiosnę?

03 Jak przygotować ziemię pod truskawki?

04 Sadzenie truskawek na wiosnę - krok po kroku

05 Kiedy owocują truskawki po posadzeniu?

06 Co zrobić, żeby truskawki miały dużo owoców?

Czy truskawki można sadzić na wiosnę?

Truskawki można sadzić na początku lub pod koniec okresu wegetacji, co oznacza, że powinno się to robić wiosną lub jesienią. Jednak przyjmuje się, że najlepsze efekty i obfite owocowanie przynosi sadzenie truskawek w okresie wiosennym - od marca do kwietnia. Dzięki temu sadzonki rosną zdecydowanie szybciej i wydają wiele owoców.

Niektóre sadzonki, np. frigo są dostępne w sklepach tylko i wyłącznie wiosną. Sprzedaje się je bez ziemi, z gołym korzeniem, dlatego muszą być bardzo szybko posadzone. Powinno się to wykonywać w okresie od marca do maksymalnie połowy maja. Natomiast sadzonki doniczkowe, można sadzić przez cały czas trwania sezonu wiosenno-letniego, jednak z wykluczeniem okresu dużych upałów.

Jak sadzić truskawki na wiosnę?

Zdjęcie Truskawki pomagają usunąć przebarwienia z zębów / 123RF/PICSEL

Młode sadzonki truskawek można wysadzać do gruntu dopiero wtedy, gdy temperatura powietrza na zewnątrz utrzymuje się co najmniej na poziomie 15 stopni C. W dodatku należy sprawdzić, czy ziemia jest już rozmarznięta.

W przypadku, gdy na zewnątrz nadal panuje niska temperatura, będziemy musieli wykorzystać do sadzenia truskawek agrowłókninę. Należy rozłożyć ją w miejscu, gdzie chcemy sadzić owoce i wyciąć w niej otwory, w których możemy umieścić truskawki. Czarna agrowłóknina nagrzewa ziemię i przyciąga promienie słoneczne. Dodatkowo musimy zabezpieczyć sadzonki, rozciągając nad nimi osłonę z białej agrowłókniny zimowej. Dzięki temu zabiegowi, rośliny znacznie szybciej się ukorzenią.

Jak przygotować ziemię pod truskawki?

Po wybraniu fragmentu ogródka, na którym będziemy uprawiać truskawki, musimy przeprowadzić odchwaszczanie gruntu. Na kilka tygodni przed posadzeniem truskawek warto spryskać chwasty specjalnym preparatem. Po kilku tygodniach uschną i z łatwością będziemy mogli je wyrwać.

Ziemia pod truskawki powinna obfitować w składniki pokarmowe i próchnicę. W tym celu można nawieźć podłoże za pomocą kompostu lub obornika. Tę czynność można zacząć wykonywać nawet już na rok przed posadzeniem truskawek.

Co więcej, zanim posadzimy truskawki, musimy sprawdzić, czy w glebie nie znajdują się szkodniki, które mogłyby uszkodzić sadzonki. Najczęściej są to nicienie, drutowce, opuchlaki lub pędraki. Do usunięcia ich można użyć glebogryzarki, która nie tylko wyciągnie larwy na powierzchnię, ale i spulchni ziemię. Następnie musimy wyrównać ziemię grabiami. Jednak, jeśli pojawiła się szczególnie duża ilość szkodników, to ziemię powinniśmy polać preparatem owadobójczym.

Zdjęcie Podczas sadzenia truskawek ważne jest również odpowiednie przygotowanie gleby / 123RF/PICSEL

Sadzenie truskawek na wiosnę - krok po kroku

Sadzenie truskawek możemy rozpocząć po upływie kilku dni od przekopania gleby, gdy ziemia już osiądzie. Dodatkowo dzień przed planowanym sadzeniem, warto dobrze nawodnić glebę.

Ważną zasadą jest także to, jak gęsto sadzić truskawki. Rośliny powinno się umieszczać w rzędach odległych od siebie o 50 cm, a odległość między poszczególnymi krzaczkami powinna wynosić 20-35 cm. Sam proces sadzenia truskawek na wiosnę nie jest skomplikowany.

Podpowiadamy, jak sadzić truskawki krok po kroku:

W ziemi wykopujemy dołek o głębokości, która przewyższa nieznacznie długość korzeni sadzonki. Umieszczamy sadzonkę w otworze, tak aby korzenie znalazły się w dołku w pozycji wyprostowanej, ponieważ zagięte korzenie mogłyby wypychać roślinę do góry, co skutkowałoby jej przesuszeniem. Natomiast zielone pędy truskawki muszą znajdować się tuż nad powierzchnią ziemi, ponieważ zbyt głęboka posadzona roślina, spowoduje przysypanie zielonych części i sadzonka zacznie gnić. W przypadku, gdy posadzimy ją za płytko i górne części korzeni znajdą się nad powierzchnią gruntu, to roślina może obsychać. Ugniatamy podłoże wokół sadzonki w sposób staranny i delikatny. Ściółkujemy ziemię wokół sadzonek i wysypujemy na przykład słomę. Dzięki temu uchronimy glebę przed wysychaniem, ograniczymy rozrost chwastów i ochronimy dojrzewające owoce przed gniciem i zabrudzeniem. Po posadzeniu podlewamy truskawki. Sadzonki należy nawadniać codziennie, jeśli nie ma opadów deszczu.

Kiedy owocują truskawki po posadzeniu?

Wiele osób zastanawia się, kiedy owocują truskawki po posadzeniu. Rośliny zwykle zapewniają owoce w następnym sezonie po posadzeniu. Wyjątkiem są sadzonki frigo, ponieważ w ich przypadku truskawki możemy otrzymać już w dwa miesiące po rozpoczęciu uprawy.

Zdjęcie Niektóre odmiany sadzonek szybciej wydają owoce / 123RF/PICSEL

Co zrobić, żeby truskawki miały dużo owoców?

Jeżeli chcemy, żeby nasze truskawki miały dużo owoców, to przede wszystkim musimy zadbać o ich nawożenie. Najlepiej robić to za pomocą specjalnych preparatów do truskawek lub używając domowych sposobów - kompostu i obornika.

Szczególnie nawożenie wiosenne zapewni nam długotrwałe i obfite owocowanie truskawek. Natomiast, gdy zadbamy o zasilenie rośliny nawozem, już po owocowaniu, to będzie to sprzyjało zawiązywaniu się nowych owoców na przyszły rok. Oprócz tego możemy też nawozić truskawki jesienią, szczególnie gdy posiadamy odmiany powtarzające kwitnienie i owocowanie. Dzięki temu działaniu wzmocnimy rośliny przed zimą, co sprawi, że będą już w znakomitej formie wiosną następnego roku.

Dodatkowo musimy też zadbać o najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne, takie jak: regularne odchwaszczanie, odpowiednie podlewanie, prawidłowe nawożenie, czy usuwanie niepotrzebnych rozłogów.

