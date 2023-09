Spis treści: 01 Popijanie leków - w grę wchodzi tylko woda

02 Leki a alkohol

03 Czy można popijać leki kawą lub herbatą?

04 Soki cytrusowe do popijania leków

05 Czym nie należy popijać leków?

Popijanie leków - w grę wchodzi tylko woda

Porady Szykujesz zapasy w słoikach na zimę? Oto żelazna lista zasad GIS-u To, czym popijane jest przyjmowane lekarstwo, może mieć znaczący wpływ na jego działanie oraz rozpad w organizmie. Przed zażyciem zalecane jest zapoznanie się z wszelkimi wytycznymi podanymi w załączonej do opakowania ulotce, a także dostosowanie się do zaleceń lekarza.

Tabletki bądź kapsułki zaleca się popijać wyłącznie wodą. Najlepiej by była niegazowana, w temperaturze pokojowej i odznaczała się niską mineralizacją. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w tym celu stosować również przegotowaną, letnią wodę.

Stosowanie innego napoju do popijania tabletek może wywołać niepożądane reakcje wynikające z interakcji z substancją czynną. Do tego może dojść spotęgowanie bądź zmniejszenie działania leku lub spowolnienie metabolizmu. Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że wypicie na pozór normalnego napoju może przysporzyć niemałych problemów.

Reklama

Zdjęcie Tabletki bądź kapsułki zaleca się popijać wyłącznie wodą / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Na jelito grube działa niczym balsam. Silne działanie bakteriobójcze

Leki a alkohol

O tym, że łączenie leków z alkoholem jest niebezpieczne, wiadomo nie od dziś. Warto jednak przypomnieć, dlaczego należy unikać go do popijania tabletek, a także spożywania go po ich zażyciu. Alkohol ma negatywny wpływ na zdrowie i w każdej ilości jest szkodliwy, mimo że przez wiele lat panowało przekonanie, że m.in. lampka wina do kolacji usprawnia trawienie.

Równoczesne przyjmowanie leków i spożywanie alkoholu wiąże się z ryzykiem groźnych skutków ubocznych, a także nasilenia działania leku, co także ma negatywny wpływ na zdrowie. Obie substancje są metabolizowane przez enzymy, które po uaktywnieniu przez alkohol mogą zamienić leki w związki mające toksyczny charakter. To z kolei może prowadzić do uszkodzenia m.in. wątroby.

Czy można popijać leki kawą lub herbatą?

Kawa i herbata to kolejne napoje zakazane do popijania leków. Wszystko to przez ryzyko wystąpienia reakcji z substancją czynną, a co za tym idzie, negatywnego wpływu na aktywność medykamentu. Wszystko przez zawartą w herbacie teinę oraz kofeinę w kawie.

Podobnie jest w przypadku picia naparów ziołowych np. z dziurawca. Jednym z takich przykładów jest zalecanie niespożywanie tego napoju podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej. Istnieje ryzyko, że może dojść do obniżenia skuteczności tabletek. Dotyczy to zarówno preparatów jednoskładnikowych, jak i dwuskładnikowych.

Zdjęcie To, czym popijane jest przyjmowane lekarstwo, może mieć znaczący wpływ na jego działanie oraz rozpad w organizmie / 123RF/PICSEL

Przeczytaj też: Objaw zauważysz z samego rana. Organizm daje ci żółtą kartkę

Soki cytrusowe do popijania leków

Sokom cytrusowym do popijania leków mówimy "nie" tak jak wyżej wymienionych napojom. W tym przypadku również może dojść do groźnej interakcji i wywołania skutków ubocznych. Najgorszą opcją okazuje się zastosowanie soku z grejpfruta. Zawarte w nim związki mogę neutralizować enzymy wątrobowe, które metabolizują leki. Skutkiem może być nawet zatrucie wywołane wzrostem stężenia lekarstwa w organizmie.

Czym nie należy popijać leków?

Lista zakazanych napojów do popijania leków nie kończy się na alkoholu, kawie, herbacie i sokach cytrusowych. Oprócz tego znajduje się tam mleko i wszelkie produkty mleczne. Z tabletkami i kapsułkami również nie stanowią dobrego połączenia. Wszystko przez wapń, który negatywnie wpływa na przyswajanie leków, zwłaszcza antybiotyków. Poza tym może on sprawić, że niektóre leki rozpuszczą się już w żołądku zamiast docelowo w jelitach.

Do tego szerokim łukiem należy unikać napoi energetycznych. Zawierają one spore ilości kofeiny, która może nasilać lub hamować działanie niektórych leków.

Poza tym niewskazane jest popijanie tabletek napojami gazowanymi. Istnieje wówczas ryzyko interakcji kwasu węglowego z substancją czynną leku.

Przeczytaj też: Puchną ci kostki u nóg? To może być objaw rozwijającej się choroby

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Psycholog o cierpieniu Polaków: Lubimy być ofiarami INTERIA.PL