Objaw zauważysz z samego rana. Organizm daje ci żółtą kartkę

Oprac.: Joanna Leśniak Porady

Po przebudzeniu swoje pierwsze kroki kierujesz do łazienki, stajesz przed lustrem i… nie cieszy cię to, co widzisz? Opuchlizna na twarzy o poranku może być powodem, przez który nie chce się wychodzić z domu. Skąd się bierze? Do najczęstszych przyczyn obrzęku zaliczyć można kiepskie nawyki, więc organizm jasno daje ci do zrozumienia, że przyszedł czas na zmiany w codziennych przyzwyczajeniach. Zobacz, jak radzić sobie z opuchniętą twarzą rano i co robić, by zapobiegać temu zjawisku.

Zdjęcie Rano widzisz w lustrze opuchniętą twarz? Nie ignoruj tego objawu / 123RF/PICSEL