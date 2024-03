Gdzie najlepiej rosną ogórki? Plony będziesz liczyć w kilogramach

Ogórki to stali bywalcy przydomowych ogródków. Wraz z nadejściem kwietnia działkowcy biorą się do pracy, przygotowując sadzonki roślin, nazywane rozsadami. Kolejno, po połowie maja, przesadzają je do gruntu lub w tym samym czasie sieją bezpośrednio do ziemi, obserwując kolejno ich zdrowy i szybki wzrost. By tak się jednak stało należy pilnować kilku ważnych zasad.

Ogórki uwielbiają ciepłe, słoneczne i zaciszne stanowiska, rosnąc jak szalone w żyznej, zawierającej dużo próchnicy ziemi. Co ważne, dla dobrego wzrostu rośliny podłoże powinno mieć odczyn zbliżony do obojętnego. Obfite plony możemy pożegnać już w momencie zasadzenia krzaczków ogórków w cieniu i na kwaśnych, piaszczystych, szybko wysychających lub ciężkich i podmokłych glebach.

Co można posadzić obok ogórków? Takiego towarzystwa wręcz nie tolerują

Sadząc ogórki warto też dobrze przeanalizować, co rosło na tej samej grządce przed rokiem. Jeśli w poprzednim sezonie z tego miejsca zbieraliśmy ogórki, cukinie, kabaczki, dynie, melony lub tykwy, lepiej znaleźć krzaczkom zupełnie inne, nowe miejsce. Dlaczego?

Wszystkie z tych roślin pozbawiają glebę składników odżywczych, należąc jednocześnie do tej samej rodziny - dyniowatych. Sadzenie ich w tym samym miejscu rok po roku sprzyjać będzie rozwojowi chorób. Doświadczeni ogrodnicy zalecają, by odczekać co najmniej dwa sezony.

Gdzie najlepiej rosną ogórki? Zasadź w odpowiednim miejscu, a plony będziesz liczyć w kilogramach 123RF/PICSEL

Chcąc zasadzić ogórki warto również bacznie rozejrzeć się wokół. Obfite plony będą jedynie marzeniem w momencie, kiedy krzaczki znajdą się w towarzystwie roślin, których obecności wręcz nie tolerują.

Które warzywa nie mogą rosnąć obok siebie? Sadź z dala od ogórków

Niektóre gatunki roślin mają na siebie wyjątkowo niekorzystny wpływ.

Wytwarzają bowiem i wydzielają do podłoża związki, które hamują wzrost i rozwój innych warzyw lub kwiatów , utrudniając kiełkowanie.

Często zwiększają też zagrożenie chorobami, przyciągając do siebie szkodniki , niezwykle groźne dla rosnących obok roślin.

Wpływają też na zmniejszenie ilości uzyskanych plonów, ograniczając dostęp do światła czy stwarzając warunki sprzyjające rozwojowi chorób.

Sadząc ogórki należy pamiętać, by w ich sąsiedztwie nie umieszczać ziemniaków, papryki czy pomidorów. Ich uprawa zwiększa bowiem ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej, niezwykle groźnej dla zdrowia ogórków. Gatunki te, posiadając wiele wspólnych chorób, rosnąc w swoim towarzystwie będą znacznie mocniej nasilone na atak szkodników.

W pobliżu ogórków nie warto sadzić także rzepy i dyni. Podobnie sytuacja wygląda z rzodkiewką. Ta zadziała co prawda odstraszająco na chrząszcze, jednak ograniczy plonowanie i jakość ogórków.

Czy ogórki i pomidory mogą rosnąć razem? Doświadczeni ogrodnicy mają wątpliwości

Pomidory i ogórki, tuż obok siebie, to jednak stali bywalcy szklarni. Nawet doświadczeni ogrodnicy sadzą je obok siebie, podkreślając, że nie jest to co prawda najkorzystniejsze połączenie, ale nie jest również zupełnie odradzane.

W praktyce pomidory i ogórki są dość wymagającymi w uprawie roślinami, które mają przy tym zupełnie odmienne potrzeby. Pomidory potrzebują znacznie więcej składników odżywczych, uwielbiając przy tym suche warunki otoczenia. Tymczasem ogórki są miłośnikami wilgotnego powietrza.

Pomidory podlewać należy pod korzeń, pamiętając, by nie moczyć liści. W tym samym momencie ogórki lubią być podlewane po całości, byle nie w słońcu i w trakcie upałów. Sadząc więc wspólnie pomidory i ogórki panujące w szklarni warunki należy dostosować do tych pierwszych, licząc się jednocześnie z mniejszymi plonami tych drugich. Tylko w takich warunkach ochronimy jednak pomidory przed chorobami grzybowymi.

