W marcu sypię pod agrest. Tak bujnego krzaka nie ma nikt w okolicy

Agrest to jeden ze stałych bywalców przydomowych ogródków, prostotą uprawy oraz niewielkimi wymaganiami zachęcając do siebie nawet najmniej wprawionych działkowców. Nie wymaga bowiem szczególnej opieki, finalnie, za jedynie najmniejsze poświecenie, odpłacając się kilogramami zdrowych owoców .

Chcąc cieszyć się pełnymi wiadrami owoców agrestu warto pomyśleć o tym już w momencie sadzenia krzaczka. Krzew agrestu najlepiej rozwija się bowiem w ciepłym i zacienionym miejscu , niewystawiony na bezpośrednie promienie słoneczne. Wówczas może doznać poparzeń liści. Co więcej, nowy krzaczek powinien zostać umieszczony w osłoniętym od wiatru i cichym stanowisku , tak, by mocniejsze podmuchy nie złamały jego delikatnych gałązek.

Agrest umiłował sobie przepuszczalne podłoże o lekko kwaśnym odczynie , najlepiej tym o pH równym 6,5. Co ważne, gleba, w której zasadzimy krzaczki nie powinna szybko wysychać. Agrest do zdrowego wzrostu potrzebuje sporo wilgoci. Latem, z uwagi na jego wzrost i kondycję, konieczne może więc okazać się systematyczne podlewanie .

Czym najlepiej nawozić agrest? Zachęci roślinę do wzrostu

Wczesną wiosną, kiedy kolejne rośliny w ogrodzie budzą się powoli do życia, warto zwrócić nieco większą uwagę na niewymagające krzewy agrestu. Odpowiednio zasilone o tej porze roku wystrzelą w górę, obsypując się kolejno niekończącą się ilością owoców.

Do wiosennego nawożenia agrestu z powodzeniem wykorzystać można obornik. Jeśli jednak nie dysponujemy nim we własnym ogródku, warto sięgnąć po inny, mocno odżywczy produkt. Mowa o nawozie o spowolnionym uwalnianiu składników odżywczych - mączce bazaltowej. Ta, zawierając w sobie wiele cennych minerałów, nazywana jest prawdziwym mocarzem. To bogate źródło: