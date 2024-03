Spis treści: 01 Uprawa ogórków od podstaw

02 Ogórki do rozsady: to jest kluczowe

03 Gdzie najlepiej rosną ogórki?

Uprawa ogórków od podstaw

Przyjęło się, że ogórki nie są trudne w uprawie i raczej nie sprawiają większych problemów, ale - jak zwykle - pewnie przeciwności mogą nas zaskoczyć. Wtedy, zamiast cieszyć się sezonem ogórkowym, z zazdrością spoglądamy na grządki sąsiadów pełne zielonych warzyw. Tak naprawdę warzywo jest wymagające, chociażby dlatego, że potrzebuje żyznej gleby i nie toleruje suszy. Nawet wtedy, kiedy zapewnimy im dogodne warunki, to nasze plony nie mogą spełnić oczekiwań. Ale zanim do tego się dojdzie, to trzeba wcześniej przygotować sadzonki ogórków w inspekcie. Jak się do tego zabrać?

Ogórki do rozsady: to jest kluczowe

Zdjęcie Swojskie ogórki to najlepszy surowiec do przepysznej mizerii / 123RF/PICSEL

Wysiew ogórków, w przeciwieństwie do innych warzyw, powinien następować od razu do mniejszych doniczek, a nie do dużych skrzynek. Pojemnik wypełniamy do 3/4 wysokości ziemią, a następnie umieszczamy trzy nasiona, przysypujemy, podlewamy i odstawiamy w słoneczne miejsce. Dopiero wtedy, kiedy wzejdą, wybieramy jedną, największą sadzonkę, która później będzie umieszczona w ziemi. Doniczkę uzupełniamy ziemią i czekamy, zanim umieścimy w miejscu docelowym.

Kiedy zacząć wysiew ogórków do inspektu? Najlepszym i najdogodniejszym terminem jest druga połowa kwietnia. Wszystko po to, aby szybko wykształciły się zdrowe sadzonki, które umieszcza się w gruncie. Warto wiedzieć, że ogórki bardzo nie lubią przesadzania, więc w docelowym miejscu muszą być umieszczone wraz z bryłą korzeniową i na takiej samej głębokości, jak rosły dotychczasowo. Sadzonki na rabatach muszą się znaleźć najwcześniej w drugiej połowie maja, kiedy istnieje małe prawdopodobieństwo występowania przymrozków.

Gdzie najlepiej rosną ogórki?

Zdjęcie Rozsada ogórków powinna spędzić w doniczce cztery tygodnie / 123RF/PICSEL

Ogórki lubią bardzo jasne miejsca, ale również osłonięte od wiatru. Jeśli takiego próżno szukać na naszej działce, to w łatwy sposób można takie stworzyć. Wystarczy, że obok grządki zasieje się dwa szpalery innych roślin: w jednej będą to słoneczniki, a w drugiej kukurydza. Jednak zanim pomyślimy o umieszczeniu ogórków w gruncie, to warto zastosować ściółkowanie i w tej roli świetnie sprawdzi się agrowłóknina. Można zastosować ją na dwa sposoby: albo umieścić ją na glebie, zrobić otwory i później wsadzić sadzonki ogórków, albo przykryć nią sadzonki. Dlaczego warto ją zastosować? Ponieważ ona zapobiegnie parowaniu podłoża, co pomoże utrzymać wodą oraz podlewanie nie będzie tak często potrzebne.

