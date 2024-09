Często zdarza się, że ręczniki nie mają okazji całkowicie wyschnąć po naszych kąpielach. Dotyczy to zwłaszcza ręczników, których używamy do wycierania rąk, ale nie tylko. Wilgoć panująca w pomieszczeniu i często niewystarczająca wentylacja doprowadzają do tego, że ręczniki zamieniają się w idealną pożywkę dla bakterii. Mało przyjemna perspektywa, biorąc pod uwagę, że mają kontakt z całym naszym ciałem, prawda?

Trzeba wziąć pod uwagę, że to właśnie one mogą być źródłem przykrego zapachu, jaki bije w nozdrza już od wejścia do łazienki. Z pomocą przychodzi pranie ręczników z octem. Dokładniej chodzi o dodanie szklanki octu do ostatniego cyklu płukania. Składnik ten umożliwi całkowite wypłukanie resztek detergentów, a do tego przedłuży trwałość kolorów. Co jednak najważniejsze, pozwoli uporać się z nieświeżym zapachem stęchlizny. Ważną informacją jest to, że woń octu szybko wietrzeje podczas suszenia, więc nie musisz się jej obawiać.