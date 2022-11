Skorupki jaj, które zazwyczaj wyrzucamy są prawdziwą skarbnicą dobroczynnych substancji. W 90 proc. składają się z wapnia, są tez źródłem żelaza, cynku, miedzi, manganu, fluoru, fosfonu oraz chromu. Z tego też powodu specjaliści ds. żywienia zalecają ich jedzenie - spożywane w rozsądnych ilościach (łyżeczka dziennie) są wspaniałym uzupełnieniem diety. Udowodniono ponadto, że skorupki jaj jak i woda po ich gotowaniu fantastycznie wpływają na kondycję roślin doniczkowych i ogrodowych. Jeśli masz więc kilka okazów w swojej kolekcji i zależy ci, aby zdrowo, pięknie rosły, zachowaj te drogocenne "resztki" i stosuj jako naturalną odżywkę do kwiatów.

Woda po gotowaniu jajek do podlewania

Podczas gotowania jajek woda zostaje wzbogacona zarówno jonami wapnia oraz innymi pierwiastkami, które są bardzo cenne dla roślin. Badacze ustalili, że jest ona naturalnym "napędzaczem" wzrostu, sprzyja ich prawidłowemu rozwojowi i lepszej kondycji. Porównując do zwykłej wody, podlewanie wapniową powoduje, że rosną prawie 10 razy szybciej.

Woda po gotowaniu jajek jest idealna po podlewania roślin, bowiem ma bardzo neutralne pH na poziomie 5,5-6,5. Jest to doskonałe środowisko gwarantujące, że składniki odżywcze znacznie lepiej i szybciej będą się wchłaniały i przyswajały.

Zdjęcie Woda po gotowaniu jajek sprawdzi się do podlewania zarówno roślin doniczkowych jak i ogrodowych / 123RF/PICSEL

Jakie kwiaty podlewać wodą po gotowaniu jajek?

Wodę po gotowaniu jajek można wykorzystać do podlewania roślin doniczkowych, jak i ogrodowych. Najbardziej polecana jest dla tych, które ewidentnie potrzebują zasilenia wapniem. Jak je rozpoznać?

Niedobór wapnia u roślin objawia się najczęściej brązowymi plamy na liściach, których końce są dodatkowo wyschnięte. U takich okazów można też zaobserwować wolniejsze rozwijanie się pędów z małymi listkami.

Wodę po gotowaniu jajek poleca się także włączyć do podlewania warzyw psiankowatych jak np. pomidory czy papryka. Dodatkową korzyścią dla nich będzie zgniecenie skorupek jaj i rozrzucenie ich na podłoże.

Domowe rośliny doniczkowe, które bardzo lubią wapniową wodę to m.in.

sansewierie (języki teściowej)

kliwie

grubosze

oleandry

bugenwille

W ogrodzie natomiast najlepsze efekty jej działania zobaczymy w przypadku:

lawendy

piwonii

jeżówek

żurawek

liliowców

pojników

goździków

Jakich roślin nie podlewać wodą po gotowaniu jajek?

Nie wszystkie rośliny będą dobrze tolerować wodę wapniową - chodzi szczególnie o te lubiące kwaśne podłoże - azalie (ogrodowe i doniczkowe), różaneczniki, hortensje, wrzosy czy paprocie. W ich przypadku sprawdzi się natomiast nawóz z fusów po kawie.

Jak podlewać rośliny wodą po gotowaniu jajek?

Gdy tylko jajka się ugotują, wodę należy przelać do osobnego naczynia i pozostawić do ostudzenia. Potem wystarczy umieścić w pojemniku ze spryskiwaczem i zraszać liście, lub podlewać tradycyjnie wlewając wodę do podłoża.

Wody wapniowej do podlewania nie trzeba rozcieńczać - bardziej skoncentrowana polecana jest szczególnie dla roślin zmarniałych, "spragnionych" odżywienia, z widocznymi oznakami osłabienia. Jeśli chcesz jednak uzyskać więcej płynu do podlewania, możesz wymieszaj ją z wodą bieżącą (najlepiej filtrowaną) w stosunku 1:1.

Skorupki jajek jako naturalny nawóz

Zdjęcie Skorupki z jajek mogą być naturalnym nawozem zasilającym glebę - wystarczy je pokruszyć i rozsypać na podłożu / 123RF/PICSEL

Skorupek z jaj można używać do sadzonek jako składnika kompostu. Wapń zawarty w skorupkach pozwoli młodym roślinkom szybciej urosnąć i zachować dobrą kondycję oraz zdrowie. Sprawi też, że będą bardziej odporne na szkodniki i choroby. Ponadto rozsypywanie zgniecionych skorupek na podłożu już dojrzałych roślin ogrodowych będzie dodatkowym elementem zasilającym w cenny wapń i inne pierwiastki.

Podlewanie roślin wodą po gotowaniu jajek - efekty

Najbardziej widocznym efektem regularnego stosowania wody po gotowaniu jajek jest przede wszystkim szybszy wzrost roślin, ładniejszy, zdrowszy wygląd - zarówno liści jak i kwiatów. Woda wapniowa działa podobnie jak nawozy i odżywki dostępne w sklepach ogrodniczych - jest to jednak sposób znacznie tańszy i zdaniem wielu ogrodników dużo efektywniejszy.