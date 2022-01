Jak można wykorzystać skorupki po jajkach?

Życie i styl

Dołącz do nas:

Skorupki kurzych jajek mają tak wiele zaskakujących zastosowań, że aż żal je wyrzucać do śmieci! Remedium na problemy żołądkowe, wybielacz do firanek, czy okład na podrażnioną skórę, to tylko kilka trików z wykorzystaniem skorupek jajek.

Zdjęcie Skorupki z jajek mają wiele zastosowań / 123RF/PICSEL