Nie marnuj wody po ziemniakach! To naturalny nawóz

Aby dostarczyć swoim roślinom cennych składników i minerałów, nie musisz kupować sztucznego nawozu. Chemiczne preparaty możesz zastąpić wodą, którą odcedzisz spod ugotowanych ziemniaków. Sprawdź, jak to zrobić.

Woda po ziemniakach - prawdziwa skarbnica substancji mineralnych

Woda po ziemniakach zazwyczaj jest wylewana przez nas do zlewu. Niewiele z nas wie, że w ten sposób tylko marnujemy cenny zbiór składników, które odżywią i wspomogą wzrost naszych roślin doniczkowych. Woda po ugotowaniu ziemniaków zawiera w sobie prawie wszystko to, co same ziemniaki, zatem jest bogata w:

fosfor

magnez

skrobię

błonnik

wapń

witaminy A, B, E i K

potas i żelazo

Naturalny nawóz - woda po ziemniakach

Zastanawiasz się, w jaki sposób woda po ziemniakach może posłużyć za naturalny nawóz? To bardzo proste. Dzięki wysokiej zawartości fosforu woda po ziemniakach pozytywnie wpłynie na proces rozwoju systemu korzeniowego i znacznie go przyspieszy. Potas wspomoże głównie liście - wzmocni je oraz poprawi kondycję kwiatów jak i samo kwitnienie. Pozostałe mikroelementy wspomogą twoje rośliny w walce z atakującymi je chorobami, a nawet niektórymi szkodnikami. Wysoka zawartość skrobi w ziemniakach sprawi, że woda po ich ugotowaniu i podlaniu nią roślin będzie miała pozytywny wpływ na obecne w glebie mikroorganizmy.

Jak nawozić rośliny wodą po ziemniakach?

To bardzo proste jednak trzeba uważać, ponieważ niektóre rośliny posiadają wymagania pokarmowe, których nie spełni woda po ziemniakach. Zdecydowanie nie należy podlewać nią roślin wrzosowatych, storczyków ani paproci. Ponadto do nawożenia roślin należy stosować świeżą wodę po ziemniakach, ale nie gorącą ani wrzącą. Najpierw należy ją ostudzić, aby nie poparzyć roślin. Oprócz tego nie wolno podlewać roślin posoloną wodą po ziemniakach, ponieważ sól może im zaszkodzić.

Stosując wodę po ziemniakach do nawożenia roślin, pamiętaj, aby podlewać nią nie rośliny, ale wlewać ją do podstawki. Wodę po ziemniakach można także zastosować do ożywiania mikrobiologicznego życia na twoim kompostowniku.