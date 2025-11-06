Wiosną 2025 roku w życie weszła ustawa, dostosowująca wysokość zasiłku pogrzebowego do realnych kosztów organizacji tego wydarzenia, które w ostatnich latach drastycznie wzrosły. Po ponad 14 latach obowiązywania dotychczasowych przepisów, kwota świadczenia zostanie podniesiona i od 1 stycznia 2026 roku wzrośnie aż o 75 proc.!

Popularne świadczenie mocno w górę. Teraz wyniesie aż 7 tysięcy zł

Wysokość zasiłku pogrzebowego wzrośnie w 2026 roku z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł. Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie mechanizmu waloryzacji świadczenia - jego wysokość będzie mogła być automatycznie podwyższana w sytuacji, gdy inflacja za poprzedni rok przekroczy 5 proc.

Nowa ustawa wprowadza również dodatkową formę wsparcia, tzw. zasiłek celowy, przyznawany osobom pokrywającym koszty pogrzebu, gdy nie przysługuje im standardowy zasiłek po zmarłym lub gdy okaże się niewystarczający.

WAŻNE: Nowy zasiłek celowy nie będzie uzależniony od dochodu i będą się o niego mogły starać wszystkie osoby ponoszące wydatki związane z pogrzebem. To jednak nie koniec zmian!

Zasiłek pogrzebowy: Co zmieni się w 2026 roku?

Nowa ustawa reguluje też sposób składania i rozpatrywania wniosków oraz tryb i sposób wypłaty zasiłku pogrzebowego. Od przyszłego roku ustalenie prawa do zasiłku oraz jego wysokości nie będzie wymagało już wydania decyzji, chyba że koszty pogrzebu poniosło kilka podmiotów takich jak np.:

pracodawca,

dom pomocy społecznej,

gmina,

powiat,

kościół,

osoba spoza rodziny.

Zasiłek będzie wtedy przyznawany proporcjonalnie do udokumentowanych kosztów.

Wniosek będzie można złożyć bezpośrednio w ZUS-ie lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, a wypłata świadczenia będzie możliwa w całości lub części na wskazany rachunek bankowy.

Co ważne, skróci się także termin wypłaty - z dotychczasowych 30 dni do 14 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności, niezbędnej do ustalenia prawa do świadczenia.

Zasiłek pogrzebowy: Komu się należy?

O zasiłek pogrzebowy starać się może każdy, kto spełnia jeden z poniższych warunków:

jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny,

zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,

zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

Zasiłek pogrzebowy może dostać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Może to być osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy).

Jeśli ZUS nie przyzna zasiłku, można odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Mamy na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

