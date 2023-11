Spis treści: 01 Zamiennik płynu do płukania

02 Kuchenny niezbędnik zamiast folii aluminiowej

03 Domowy proszek do prania - krok po kroku

Zamiennik płynu do płukania

Szalejące ceny wielu produktów sprawiają, że coraz chętniej sięgamy po patenty pomagające oszczędzać każdą złotówkę. Jeśli nie chcemy wydawać niemałych pieniędzy na płyny do płukania tkanin, a przy tym nadal cieszyć się efektem, wybierzmy się na poszukiwania do kuchennych szafek, w celu wypatrzenia folii aluminiowej. Produkt przydaje się w codziennych kulinarnych popisach, a także zabezpiecza żywność przed zepsuciem.

Jej zastosowanie jest na tyle wszechstronne, że z powodzeniem wykorzystamy ją także w łazienkowych obowiązkach. Wystarczy oderwać kawałek i stworzyć z niego 3 kulki. Przy wstawianiu prania możemy pominąć etap wlewania detergentu do płukania, a zamiast tego wrzucić stworzone kuleczki wprost do bębna. W ten sposób po zakończonym cyklu wyciągniemy miękkie i delikatne ubrania. Raz przygotowane kulki z folii aluminiowe posłużą nam przez długie miesiące.

Kuchenny niezbędnik zamiast folii aluminiowej

Nie wszyscy będą zachwyceni pomysłem wrzucania folii aluminiowej do prania. Dla sceptyków mamy alternatywne rozwiązanie. Domowym zamiennikiem płynu do płukania okazuje się zwykły ocet spirytusowy. Wystarczy, że nalejemy porcję do komory przeznaczonej na detergent.

Zdjęcie Ocet zastępuje płyn do płukania tkanin / 123RF/PICSEL

Dlaczego warto użyć produktu? Skutecznie uwolni swetry, ręczniki, obrusy oraz inne tkaniny od problemu nadmiernego elektryzowania. Odświeżona garderoba zyska miękkość i stanie się przyjemna w dotyku. Jeśli zniechęca nas nieprzyjemny zapach octu, możemy zniwelować go odrobiną olejku eterycznego.

Domowy proszek do prania - krok po kroku

Wyjście do sklepu po dedykowane detergenty do prania jest zadaniem łatwym, ale nie zawsze ekologicznym. Jeśli wolimy korzystać z naturalnych produktów, które nie zawierają zbędnej chemii, wybierzmy przygotowanie preparatu w domu. Wystarczy kilka produktów, by przygotować bezpieczny dla skóry i środowiska proszek do odświeżania białych tkanin.

Składniki:

150 g sody kalcynowanej,

150 g sody oczyszczonej,

100 g szarego mydła,

100 g kwasku cytrynowego,

ulubiony olejek eteryczny.

Przygotowanie:

Zaczynamy od zabezpieczenia dłoni specjalnymi rękawiczkami ochronnymi. W kolejnym kroku trzemy szare mydło na tarce o drobnych oczkach i wrzucamy do czystej miski. Dodajemy sodę oczyszczoną oraz kalcynowaną, a także kwasek cytrynowy i kilka kropel wybranego olejku eterycznego. Całość dokładnie mieszamy i przekładamy do szklanych słoiczków ze szczelnym zamknięciem. Przed użyciem warto wzbogacić domowy proszek o kilka kolejnych kropel olejku, by mieć pewność, że pranie zachwyci zapachem.

