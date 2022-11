Mało kto wie o tym sprytnym triku. Rozsyp wokół knota, a znicz będzie się palił godzinami

Prosty trik, o którym wie niewielu. Zrób tak, a znicze będą paliły się o wiele dłużej Aby nasze ubrania, ręczniki czy pościel uzyskały odpowiednią miękkość, używamy zazwyczaj dodatkowo specjalnych płynów. Często kosztują sporo, a ich mocny zapach nie zawsze musi nam odpowiadać. Nie są ekologiczne i mogą powodować podrażnienia skóry, a nawet alergię. Jednak jest prosty sposób, aby nasze pranie pozostało miękkie i świeże. Nie zrujnuje też naszego budżetu.

Proszek czy płyn sprawią, że z naszych ubrań znikną zabrudzenia, ale często nie sprawią, żeby nasze pranie było przyjemne w dotyku. Środkiem, którym możemy zastąpić płyn do zmiękczania tkanin, jest dobrze znana soda oczyszczona. Jest to prosty sposób na to, aby nasze ubrania po wyjęciu z pralki były miękkie.

Zdjęcie Pranie nastawiamy nawet kilka razy w tygodniu. / 123RF/PICSEL

Dodatkowo jest to tani i ekologiczny sposób, a soda jest tanim środkiem, który zazwyczaj mamy w swojej kuchennej szafce. Doskonale pochłania zapachy i reguluje poziom pH. To również niezwykle skuteczny środek antybakteryjny, który odkaża, pochłania nieprzyjemne zapachy i doczyszcza nawet trudne plamy.

Soda oczyszczona dodana do prania zadziała jak płyn zmiękczający

Jeśli dodamy sodę do naszego prania, zadziała ona jak płyn do zmiękczania tkanin. Wzmocni też działanie użytych przez nas detergentów. Aby osiągnąć zamierzony efekt, wystarczy dodać pół szklanki oczyszczonej sody do każdego cyklu płukania.

Zdjęcie Soda oczyszczona jest niezastąpiona w każdym domu. / 123RF/PICSEL

Domowe środki na miękkie pranie masz w swojej kuchni. Jak je zrobić?

Domowy środek zmiękczający możemy łatwo zrobić sami. Większość potrzebnych składników znajdziemy w naszych kuchennych szafkach. Dzięki temu na domowy płyn nie wydamy dodatkowo pieniędzy, a nasze pranie będzie czyste i świeże.

Domowy płyn z octem i sodą

1/2 szklanki octu,

1,5 łyżeczki sody

kilka kropel wybranego olejku eterycznego

Składniki wystarczy wymieszać i użyć jako płynu do płukania