Nawet jeśli użyjemy najlepszych na rynku detergentów przeznaczonych do zmywarek , problem może powracać. Dlatego warto poznać trik, dzięki któremu sztućce po ukończeniu zmywania w zmywarce będą lśnić jak nowe, a z reszty naczyń pozbędziemy się zacieków i smug .

Brzmi nieprawdopodobnie, ale zapewniamy, że działa znakomicie. Żeby cieszyć się ze lśniących sztućców, uformuj dwie kulki z folii aluminiowej i wrzuć je do zmywarki wraz z odpowiednim detergentem, którego używasz na co dzień. Włącz program do zmywania i uzbrój się w cierpliwość.