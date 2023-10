Jak szybko wysuszyć pranie w domu?

Jesień za oknami sprawia, że powraca uciążliwy problem związany z suszeniem prania. Przez wysoką wilgotność powietrza, deszcz czy narastający smog rezygnujemy z wieszania mokrych rzeczy na dworze i staramy się to zrobić w domowym zaciszu. Niestety, ubrania nie schną wtedy tak szybko, a gdy nie mamy wystarczająco miejsca w domu czy mieszkaniu, widok suszarki z praniem zalegającej w pokoju może doprowadzić do białej gorączki. Do tego dochodzi problem rosnącej w pomieszczeniu wilgoci, która może prowadzić do rozwoju pleśni na ścianach i sprzyjać chorobom, m.in. alergii, astmie czy zapaleniu płuc.

Warto więc wiedzieć, co zrobić, żeby pranie w domu szybciej wyschło. Zastosowanie się do kilku prostych zasad sprawi, że to zadanie nie będzie więcej sprawiało problemów.

Suszenie prania w domu - triki z pralką

Jeśli chcemy, żeby pranie w domu szybciej wyschło, warto najpierw zacząć od pralki. Przede wszystkim nie powinno się wypełniać bębna po brzegi, ponieważ ubrania nie zostaną zbyt dobrze odwirowane, a do tego będą pogniecione. Najlepiej załadować pralkę do ¾ pojemności, dzięki czemu pranie będzie już praktycznie suche. Dla lepszego efektu można również powtórzyć wirowanie.

Wykorzystaj piłeczki lub ręcznik

Przed włączeniem wirowania można zrobić jeszcze jedną rzecz - włożyć do pralki z mokrym praniem piłeczki tenisowe. Te podczas pracy urządzenia będą się odbijać od bębna i usuwać nadmiar wilgoci z miejsc takich jak szwy, ściągacze czy wewnętrzne partie ubrań.

Zamiast piłeczki tenisowej można umieścić w bębnie z praniem suchy, duży ręcznik. Podczas wirowania wchłonie on część wilgoci, co skróci czas suszenia ubrań.

Pamiętaj! Po praniu nie przetrzymuj mokrych rzeczy w pralce, tylko od razu je wyjmij i rozwieś. W wilgotnym środowisku wewnątrz urządzenia będą rozwijać się grzyby i bakterie, które odpowiadają za zapach stęchlizny na ubraniach. Do tego mogą doprowadzić do rozwoju pleśni w pralce.

Zdjęcie Włóż do bębna z praniem suchy ręcznik lub piłeczkę tenisową / 123RF/PICSEL

Jak wieszać pranie w domu, by szybciej wyschło?

Po wyjęciu rzeczy z pralki należy rozwiesić je na suszarce - niezbyt gęsto, by zachować odstępy między kolejnymi rzędami prania. To sprawi, że wilgoć szybciej z niego odparuje. Można również rozwiesić naprzemiennie grubsze, dłuższe ubrania z cieńszymi, np. bielizną. Tę ostatnią można także powiesić na tzw. karuzeli, czyli specjalnym wieszaku na skarpetki. Dzięki temu będziemy mieć więcej miejsca na suszarce na większe części garderoby.

Inną opcją jest rozwieszenie drobnych rzeczy na kaloryferze w łazience, pomieszczeniu przystosowanym do wilgotniejszego środowiska. Trzeba jednak pamiętać, by podczas suszenia prania drzwi do łazienki były otwarte.

Zdjęcie Wietrz pomieszczenie, w którym stoi pranie / 123RF/PICSEL

Nie zapomnij o wietrzeniu

Podczas suszenia pranie oddaje dużo wilgoci, dlatego tak ważne jest wietrzenie pomieszczenia, w którym stoi suszarka. Najlepiej, gdy skręcimy kaloryfery i szeroko otworzymy okno na 15 minut, a po zamknięciu podkręcimy temperaturę. Wówczas opary szybciej się ulotnią i skróci się czas suszenia ubrań. Unikniemy również rozwoju pleśni w mieszkaniu.

Rozważ zakup pomocnych sprzętów

Jeśli dysponujemy miejscem i pozwala nam na to budżet, możemy zainwestować w urządzenia, które pomogą w suszeniu prania w domu. Sprawdzi się m.in. osuszacz powietrza, który warto ustawić przy suszarce z mokrymi rzeczami. Dobrym rozwiązaniem jest również klimatyzator, który ma funkcję "osuszanie" - co ważne, nie powoduje ona wychłodzenia pomieszczenia. Wystarczy nakierować strumień powietrza na pranie, by to szybciej wyschło.

Numerem jeden w ostatnich latach, jeśli chodzi o suszenie prania w domu, jest suszarka bębnowa. To urządzenie, do którego wystarczy włożyć mokre pranie i ustawić odpowiedni tryb, a po wyjęciu ubrania będą już niemal suche. Często wysuszone w ten sposób rzeczy nie potrzebują już prasowania. Minusem tego rozwiązania jest rozmiar suszarki bębnowej, który utrudnia ustawienie jej w niewielkiej łazience czy mieszkaniu. Nie jest to jednak niemożliwe, ponieważ wiele sprzętów tego typu jest skonstruowana tak, że można je ustawić bezpośrednio na pralce.