Spis treści: 01 Odśnieżanie balkonu - czy jest konieczne? Sprawdź, czy grozi za to mandat?

02 Czy balkon może się zawalić? Odśnieżanie balkonu jest potrzebne

03 Czy odśnieżać taras drewniany? Nie tylko balkon wymaga uwagi zimą

04 Odśnieżanie balkonu i tarasu - jak to zrobić dobrze? Kilka prostych rad

05 Gdzie wyrzucić śnieg z balkonu tak, aby nie zasypać sąsiada?

Odśnieżanie balkonu - czy jest konieczne? Sprawdź, czy grozi za to mandat?

Domyślamy się, że większość osób kliknęła ten artykuł, aby dowiedzieć się, czy odśnieżanie balkonu jest konieczne z punktu widzenia polskiego prawa. Spieszymy więc z odpowiedzią, choć tak naprawdę wcale nie jest ona jednoznaczna.

Prawo wprost nie nakłada na nas takiego obowiązku, jednak zgodnie z art. 61 punkt 2 ustawy prawa budowlanego, właściciel albo zarządca obiektu budowlanego powinien zadbać o jego bezpieczne użytkowanie w czasie występowania czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt. Do takich zaliczamy zaś m.in. intensywne opady śniegu.

Jeżeli zamieszkujemy budynek zarządzany przez spółdzielnię mieszkaniową, powinniśmy zapoznać się dokładnie z jej regulaminem. Może bowiem okazać się, że znajduje się tam zapis zobowiązujący właścicieli lokali do odśnieżania swoich balkonów czy udrożnienia odwodnienia. Nie istnieje więc jeden konkretny przepis, który określałby, czy za nieodśnieżanie balkonu grozi mandat, ale lepiej nie pomijać tej czynności.

Czy balkon może się zawalić? Odśnieżanie balkonu jest potrzebne

W trosce o bezpieczeństwo własne, swoich sąsiadów oraz przechodniów trzeba sobie raz na zawsze uświadomić, że odśnieżanie balkonu jest potrzebne. Zalegającego puchu należy pozbywać się jak najczęściej, zwłaszcza jeśli zmagamy się z problemem złej hydroizolacji, która negatywnie wpływa na trwałość powierzchni.

Jeśli nie jest ona prawidłowo zabezpieczona, nadmiar wilgoci prowadzi do pękania płyty. W skrajnych przypadkach balon może się również zawalić z powodu znacznego osłabienia konstrukcji. Poza tym, konsekwencją zalegania śniegu na balkonie może być również zawilgocenie przylegającej do niego ściany.

Zdjęcie Odśnieżanie balkonu - jak to zrobić dobrze? Zaniedbanie czynności grozi tragedią /123RF/PICSEL

Czy odśnieżać taras drewniany? Nie tylko balkon wymaga uwagi zimą

Zimą pamiętać należy nie tylko o odśnieżaniu balkonu, ale również drewnianego tarasu. Producenci paneli apelują, aby o nie dbać, ponieważ grube warstwy topniejącego śniegu zalegające na ich powierzchni bardzo utrudniają wentylację. Prowadzą również szybkiej do szybkiej utraty ich walorów estetycznych.

Odśnieżanie balkonu i tarasu - jak to zrobić dobrze? Kilka prostych rad

Niezależnie od tego, czy czeka nas odśnieżanie balkonu, czy odśnieżanie tarasu, biały puch należy usunąć w odpowiedni sposób. Nieumiejętne "porządki" mogą nam jedynie zaszkodzić, dlatego przedstawiamy kilka przydatnych rad.

Zdjęcie Czy balkon może się zawalić, jeśli nie jest odśnieżany? Niestety tak / 123RF/PICSEL

Do odśnieżania balkonu i odśnieżania tarasu można wykorzystać tradycyjną łopatę do śniegu lub zbierak podłogowy zakończony elastycznym, gumowym pasem. Drugie rozwiązanie dodatkowo pozwoli uniknąć problemu powstawania zarysowań.

Zaletą zbieraka podłogowego jest również to, że idealnie sprawdzi się on również do zbierania wody z posadzki.

Jeśli mamy do czynienia z odśnieżaniem tarasu, śnieg należy zgarniać ruchem równoległym do ryflowań desek. Ten sposób jest najbezpieczniejszy zwłaszcza dla drewnianych powierzchni.

Podczas odśnieżania balkonu i pozbywania się sopli nie należy zapominać również o balustradach. Opadający na ulicę puch może bowiem stwarzać poważne zagrożenie dla przechodniów.

Gdzie wyrzucić śnieg z balkonu tak, aby nie zasypać sąsiada?

Teoria jest jasna, jednak, gdzie wyrzucić śnieg z balkonu tak, aby niechcący nie spowodować dodatkowych szkód? Nie wolno nam tak po prostu wyrzucić go z balkonu na ulicę.

Jeżeli pod balkonem naszego domu znajduje się trawnik, śnieg zrzucić możemy bezpośrednio na ziemię. Jeśli nie, sprawa jest bardziej skomplikowana. Chociaż może brzmieć to nieco absurdalnie, w blokach najrozsądniej zebrać śnieg z balkonu do wiaderka lub pojemnika. Następnie należy wrzucić go do wanny lub wynieść w bezpieczne miejsce.

