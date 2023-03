Lawenda wąskolistna pochodzi z regionu śródziemnomorskiego, jednak obecnie jest uprawiana w krajach całego świata. Dużą popularnością cieszy się również w Polsce. Z uwagi na swój charakterystyczny zapach nazywana jest lawendą wonną, a dzięki właściwościom leczniczym - lawendą lekarską. Jej liście oraz łodygi pokryte są srebrzystymi włoskami, natomiast fioletowe lub niebieskie kwiaty (w zależności od odmiany) tworzą piękne, ozdobne kwiatostany. Roślina dorasta do około 50 centymetrów i bujnie się rozrasta.

Lawenda to nie tylko roślina ozdobna, ale i lecznicza. Ze względu na swoje właściwości jest chętnie wykorzystywana w ziołolecznictwie. Wykazuje działanie uspokajające i relaksujące, wspomaga trawienie, wzmacnia układ odpornościowy, przyspiesza gojenie ran, a także ma właściwości antyseptyczne i przeciwgrzybicze. Dodatkowo działa jako odstraszacz na owady w tym komary, muchy, pluskwy i mole, a także skutecznie chroni ogród przed inwazją ślimaków.

Pielęgnacja lawendy

Roślina ta jest prosta w uprawie oraz ma niewielkie wymagania pokarmowe. Najlepiej kwitnie na stanowisku słonecznym, na suchej i przepuszczalnej glebie. Lawenda lubi podłoże obojętne lub lekko zasadowe o pH 6,0-7,5. Powinno być ono bogate w wapno. Aby zapobiec rozwojowi chorób grzybiczych, warto ściółkować podłoże grysem lub drobnymi kamieniami.

Lawenda to dobry wybór dla początkujących ogrodników. Jej odporność na mróz sprawia, że świetnie nadaje się do sadzenia w gruncie. Jest ona odporna na suszę i nie wymaga szczególnego nawożenia. Dobrze czuje się też w doniczkach, które mogą pięknie zdobić taras lub balkon. Co jednak istotne, roślina ta nie radzi sobie z nadmiarem wilgoci. Bardzo źle znosi zalanie korzeni, dlatego sadząc ją, trzeba zadbać o przepuszczalne podłoże oraz dobry drenaż w donicach.

Istotnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest przycinanie lawendy. Warto to robić co najmniej raz w roku, po okresie kwitnienia. Najlepszym miesiącem jest wrzesień lub wczesny kwiecień - jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji. Nie podcinana lawenda traci swój zwarty pokrój.

Sianie i sadzenie lawendy w marcu oraz kwietniu

Koniec marca i początek kwietnia to świetny moment na sadzenie lawendy do gruntu, a także wysiew do skrzynek lub doniczek. Przed wysiewem nasiona lawendy powinny być wcześniej poddane stratyfikacji, czyli przechłodzeniu. Zabieg ten warto wykonać najpóźniej w marcu. Wystarczy wsypać nasiona do pojemnika z odrobiną ziemi ogrodowej lub zwilżonego piasku. Taki pojemnik wkładamy do lodówki na 2-3 tygodnie. Następnie wysiewamy nasiona razem z piaskiem lub ziemią.

Lawendę możemy też posadzić z zakupionych sadzonek. Niezależnie od tego, czy sadzimy ją do gruntu, czy w doniczce, warto to zrobić wczesną wiosną. Lawenda posadzona w kwietniu dobrze się przyjmuje i szybko podejmuje wzrost. Sadząc roślinę do gruntu, warto zachować odstęp co najmniej 40 cm między sadzonkami. Na początku możemy dostarczyć im nawozu, jednak nie jest to konieczne. Z kolei, sadząc lawendę w doniczce, warto pamiętać, aby pojemnik miał około 10 litrów. Dzięki temu będzie ona mogła rozwinąć zdrowy system korzeniowy. W obu sytuacjach konieczny jest dobry drenaż. Przepuszczalne podłoże można stworzyć samemu, wykorzystując ziemię uniwersalną i mieszając ją z piaskiem i perlitem. Można też zakupić gotową mieszankę do sukulentów. Do ziemi warto dodać trochę kredy lub dolomitu, aby zapewnić sadzonce odpowiednią ilość wapnia.

