Przygotowanie skutecznego środka do nawożenia roślin nie wymaga sięgania po drogie, wymyślne i nierzadko nie do końca bezpieczne produkty chemiczne. Warto sięgnąć po bardziej naturalne rozwiązania. Ciekawym pomysłem będzie użycie serwatki, czyli produktu ubocznego powstającego podczas produkcji sera.

Po bliższym przyjrzeniu się składowi zauważymy, że obfituje w cenne minerały, m.in. jod, fosfor czy sód, a także witaminy z grupy B, białka i aminokwasy. Jak w prosty sposób przygotować skuteczny środek ochrony roślin na bazie serwatki? Wystarczy, że do miski wlejemy w proporcjach 1:1 wodę oraz świeżą serwatkę mleczną. Alternatywny przepis mówi o wymieszaniu 1 litra serwatki z 500 ml wody lub gnojówki pokrzywowej.

Zdjęcie Odżywkę z serwatki stosujemy raz w miesiącu / 123RF/PICSEL

Włączając nawóz na bazie serwatki do pielęgnacji roślin doniczkowych, lepiej zrobić to ostrożnie. Floryści doradzają, by aplikować produkt dopiero wtedy, gdy zauważymy, że stan rośliny mocno się pogorszył. Po domową mieszankę możemy sięgnąć także, jeśli zauważymy, że na wypieszczonej roślinie pojawiły się mszyce lub inni nieproszeni lokatorzy.

Decydując się na podlewanie roślin domowych zasilaczem serwatkowy, wykorzystajmy preparat mocno rozcieńczony wodą. Nie stosujmy go częściej niż raz w miesiącu. Z patentu korzystały już nasze babcie, dodając energii ozdobnym bluszczom, paprociom oraz fikusom. Ogrodnicy wskazują, że serwatka o wiele lepiej sprawdzi się w ogrodzie.

Ogrodowy pomocnik

Nauczeni doświadczeniem specjaliści w dziedzinie dbania o ogrody wskazują, że serwatkę uważa się za nieocenionego pomocnika w uprawie warzyw. Składnik szczególnie upodobały sobie kapusta, pomidory oraz ogórki. Jak stosować serwatkę, by nie zrobić krzywdy roślinom? Najlepiej wylać ją bezpośrednio u podstawy, by mogła bez trudu wsiąknąć w glebę i dotrzeć wprost do korzeni. Złym rozwiązaniem jest pryskanie jej na zdrowe liście oraz łodygi.

