Co warto wiedzieć o skrzydłokwiecie?

Skrzydłolist, czyli popularny skrzydłokwiat, to roślina zaliczana do gatunku zimozielonego. Naturalnie porasta lasy tropikalne oraz gęste runo lasów równikowych. Współcześnie w Azji oraz Ameryce Południowej uprawia się aż 40 różnych odmian skrzydłokwiatu. Cechą charakterystyczną rośliny jest nierozgałęziona łodyga, z której wyrastają korzenie powietrzne, otoczone z obu stron zielonymi liśćmi. Przyciągające wzrok białe kwiaty na pierwszy rzut oka przypominają rozłożone do lotu skrzydła.

Co ważne, skrzydłokwiat uważany jest za jedną z cenniejszych roślin w domowej uprawie. Choć może wydawać się nieco sztampowym wyborem, ma ogromny wpływ na zdrowie. Roślina funkcjonuje jak naturalny oczyszczacz powietrza, uwalniając pomieszczenia od benzenu, amoniaku, ksylenu czy formaldehydu. Czy istnieje sposób na wzmocnienie jego naturalnych właściwości oraz wzmocnienie walorów dekoracyjnych? Odpowiedź tkwi w domowych nawozach.

Skrzydłokwiat-odżywka z liści laurowych

Zdjęcie Liście laurowe posłużą jako baza do naturalnej odżywki dla skrzydłokwiatu / 123RF/PICSEL

Niezastąpione w kapuśniaku, barszczu, a nawet rosole. Liście laurowe nie tylko dodają smaku potrawom, ale także przydają się w domach i mieszkaniach, które obfitują w rośliny doniczkowe. Przyprawa skrywa w sobie potas i fosfor, czyli substancje, które wpływają na wzmocnienie i lepszy rozrost systemu korzeniowego. Dodatkową zaletą stosowania liści bobkowych jest pobudzenie licznych gatunków do tworzenia pączków kwiatowych. Do regularnej pielęgnacji skrzydłokwiatu poleca się wprowadzenie naparu z liści laurowych.

Jak go przygotować? Potrzebujemy jedynie dwóch składników, które łączymy w kluczowej proporcji 4:1. Po udaniu się do kuchni musimy poszukać 4 liści laurowych i przygotować 1 litr wody. Płyn wlewamy do garnka, dodajemy suszone listki i całość gotujemy. Następnie ściągamy naczynie z ognia, przykrywamy i pozostawiamy miksturę do naciągnięcia. Odżywka jest gotowa, gdy całkowicie wystygnie i przybierze nieco ciemniejszą barwę. Preparat stosujemy raz na dwa tygodnie przez cały okres wegetacji.

Popiół drzewny w pielęgnacji skrzydłokwiatu

W trakcie spalania biomasy wytwarza się produkt uboczny w postaci popiołu drzewnego. Charakteryzuje się odczynem alkalicznym oraz bogatym składem, w którym znajdziemy m.in. potas, magnez, sód, fosfor oraz wapń. Nie zawiera nawet odrobiny azotu, który jest uwalniany do atmosfery. Popiół może bardzo szybko poprawić właściwości gleby, co przekłada się na zdrowy wzrost roślin.

Domowy nawóz wykorzystamy także w uprawie skrzydłokwiatu. Ogrodnicy polecają wybór jednej z dwóch metod. Pierwsza polega na obfitym zasypaniu popiołem ziemi w doniczce, a następnie delikatnie mieszamy ją z górną warstwą, by dotarła jak najgłębiej. W kolejnym kroku podlewamy roślinę i cierpliwie czekamy na efekty. Drugi patent wymaga od nas wymieszania 1 pełnej łyżki popiołu drzewnego z 1 l gorącej wody. Po dokładnym połączeniu obu składników wlewamy powstałą miksturę wprost do korzeni skrzydłokwiatu. Preparat jest wyjątkowo bogaty w składniki mineralne, dlatego nie należy stosować go częściej niż dwa razy w miesiącu. Zwiększając częstotliwość, ryzykujemy przyczynienie się do żółknięcia liści rośliny.

