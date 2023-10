Spis treści: 01 Obserwuj skrzydłokwiaty - niepokojące sygnały

02 Sposób na marny skrzydłokwiat - podstawy pielęgnacji

03 Nawóz z imbiru do skrzydłokwiatu

Obserwuj skrzydłokwiaty - niepokojące sygnały

Mimo że skrzydłokwiat nie jest trudny w uprawie, to nie zawsze dostosowuje się do panujących warunków. Może to okazywać w różny sposób, poprzez żółknące liście, usychające końce lub więdnięcie. Na co wskazują te objawy?

Skrzydłokwiat ze zżółkniętymi liśćmi daje sygnał o nieodpowiednim nasłonecznieniu. Najprawdopodobniej wybrane stanowisko jest dla niego zbyt słonecznego. Najlepiej przestawić go w miejsce, gdzie światło słoneczne będzie rozproszone. Objawy mogą oznaczać również na za małą ilość dostarczanego azotu.

Usychające końce liści skrzydłokwiatu wskazują za to na za małą wilgotność. Może chodzić zarówno o tę występującą w powietrzu, jak i o podlewanie. W takim przypadku kwiat warto zraszać miękką wodą.

Zwiędnięty skrzydłokwiat daje natomiast sygnały o zasuszonych korzeniach. Sposobem na poradzenie sobie z kryzysem będzie stopniowo podlewać, aby nie doprowadzić do przelania. Gdy zasuszenie jest mocniejsze, korzenie należy bezpośrednio zamoczyć w wodzie.

Sposób na marny skrzydłokwiat - podstawy pielęgnacji

Jeśli nasz skrzydłokwiat marnieje, warto się zastanowić, czy ma on zapewnione odpowiednie miejsce i pielęgnację. Stanowisko dla tej tropikalnej rośliny powinno mieć światło rozproszone. Sprawdzą się więc miejsca półcieniste, w głębi pomieszczeń.

Skrzydłokwiat będzie się dobrze rozwijać w podłożu żyznym i przepuszczalnym. Dodatkowo powinna być stale wilgotna, jednak nieprzemoczona. Odczyn pH ziemi najlepiej, żeby wahał się między 5, a 6.

Roślinę podlewamy na tyle często, aby miała stale wilgotne podłoże. Skrzydłokwiat nawozimy natomiast nawet co 14 dni w czasie wegetacji.

Nawóz z imbiru do skrzydłokwiatu

W pielęgnacji skrzydłokwiatu istotne jest także jego nawożenie. Warto do tego wykorzystywać domowe, naturalne preparaty. Takim właśnie jest odżywka z imbiru.

Wykonanie nawozu z imbiru do skrzydłokwiatu jest banalnie proste. Średniej wielkości korzeń rośliny wystarczy pokroić na mniejsze kawałki, a następnie zblendować z 1 litrem wody. Powstałą masę przecedzamy przez sitko.

Skrzydłokwiat nawozem z imbiru podlewamy co około dwa tygodnie. Można go także rozpylać go na roślinie za pomocą spryskiwacza.

Nawóz z imbiru dostarczy skrzydłokwiatowi takich składników odżywczych jak fosfor, potas czy mangan. Taki skład pozytywnie wpływa na poprawę kwitnienia. Będzie ono obfitsze i dłuższe niż zwykle. Poprawi także ogólny wygląd i odporność rośliny na ataki szkodników i chorób.

