Spis treści: 01 Odchudzasz się? Nie rezygnuj z tłuszczów w diecie. Postaw na dobry olej

02 Postaw na oleje roślinne: Które będą najlepsze?

03 Oleje na odchudzanie. Jak stosować?

04 Olej lniany. Koniecznie włącz go do diety odchudzającej

05 Olej rzepakowy. Niedoceniony skarb, który wspomoże odchudzanie

06 Oliwa. Sekret diety śródziemnomorskiej

07 Cudowny środek na spalanie tłuszczu? O tym musisz pamiętać!

Tłuszcze kojarzą nam się przede wszystkim z dużą ilością kalorii. Warto pamiętać jednak, że niektóre z nich są niezbędne do funkcjonowania organizmu. Chodzi o NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe), głównie omega-3 i omega—6, które znajdziemy w wielu olejach roślinnych oraz w tranie. Mało tego, część witamin (np. E, D, A) rozpuszcza się wyłącznie w tłuszczach i eliminując je z diety, narażamy się na poważne niedobory i zaburzenia metabolizmu.

Osoby starające się drastycznie ograniczyć tłuszcze, zazwyczaj zwiększają ilość spożywanych węglowodanów, a te mogą okazać się bardzo tuczące.

Co jeszcze ważniejsze - tłuszcze zawarte w pokarmie spowalniają tempo trawienia, opóźniają wyrzut glukozy do krwi, a co za tym idzie wyrzut insuliny, hormonu sprzyjającego odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Dodatek oleju może więc obniżać indeks glikemiczny posiłku!

Nawet przy najbardziej restrykcyjnej diecie odchudzającej nie powinniśmy dążyć do całkowitego wyeliminowania tłuszczów. Cała sztuka polega na tym, aby tak dobrać rodzaj i ilość stosowanego tłuszczu, żeby wspomagał naszą walkę o poprawę sylwetki.

Postaw na oleje roślinne: Które będą najlepsze?

Naukowcy nie mają wątpliwości, jakie oleje sprzyjają zdrowiu i dobrej sylwetce. Są to przede wszystkim oleje roślinne, zawierające kwasy omega 3 i omega-6 w odpowiednich proporcjach. Do takich olejów należą między innymi:

olej lniany,

olej rzepakowy,



oliwa,

olej z awokado,



olej z czarnuszki.

Takie oleje korzystnie wpłyną na metabolizm, obniżą poziom złego cholesterolu LDL i dostarczą witamin.



Oleje na odchudzanie. Jak stosować?

Zdjęcie Cały sekret tkwi w ilości. Aby uzyskać najlepsze efekty, wystarczy łyżka oleju dziennie / 123RF/PICSEL

Jak to się dzieje, że wysokokaloryczne oleje mogą sprzyjać odchudzaniu, zamiast powodować tycie? Cały sekret tkwi w ilości. Aby uzyskać najlepsze efekty, wystarczy łyżka oleju (najlepiej nierafinowanego, tłoczonego na zimno) dziennie. Olej może zostać zastosowany, jako dressing do sałatki czy dodatek do zup, należy jednak pilnować, aby nie przekraczać zalecanej dawki. Taka ilość uruchomi pożądane procesy w organizmie, ale nie dostarczy nadmiaru kalorii.

Niestety, choć oleje sprzyjają odchudzaniu, to nie działa to tak, że im więcej oleju wypijemy, tym szybciej schudniemy. Picie oliwy szklankami, smażenie na głębokim tłuszczu, obfite okraszanie sałatek majonezem czy winegretem, nie przyniesie dobrych efektów.

Aby oleje naprawdę stały się naszymi sprzymierzeńcami w walce z dodatkowymi kilogramami, niezbędne będą: umiar i systematyczność, czyli regularne dostarczanie organizmowi niewielkich ilości oleju jednak przez dłuższy czas.

Olej lniany. Koniecznie włącz go do diety odchudzającej

Olej lniany to numer jeden na liście olejów korzystnych dla sylwetki. Ma najlepsze proporcje kwasów omega-3 i 6 spośród wszystkich olejów. Do tego korzystnie wpływa na metabolizm (przyspiesza go), pobudza pracę jelit i produkcję kwasów żółciowych, oczyszcza wątrobę. Olej lniany sprzyja syntetyzowaniu w organizmie karnityny - związku, który ma ogromny wpływ na gospodarkę lipidową i który sprawi, że tłuszcze "spalimy" szybciej i w większych ilościach.

Olej lniany spożywaj wyłącznie na surowo (nie używaj go do smażenia, pieczenia, gotowania). Aby w pełni cieszyć się jego dobroczynnymi właściwościami, wybieraj nierafinowany olej z pierwszego tłoczenia, o krótkim terminie przydatności do spożycia, i przechowuj go w lodówce.

Olej rzepakowy. Niedoceniony skarb, który wspomoże odchudzanie

Zdjęcie Najlepiej stosować olej rzepakowy nierafinowany, tłoczony na zimno / 123RF/PICSEL

Olej rzepakowy przez długie lata nie cieszył się dobrą sławą i był uważany za produkt pospolity oraz nieodznaczający się nadzwyczajnymi właściwościami. Obecnie olej ten produkowany jest z udoskonalonych odmian rzepaku i ma lepsze proporcje nienasyconych kwasów tłuszczowych niż oliwa. Jeden z najzdrowszych olejów wciąż pozostaje w cieniu, ponieważ... no cóż, bardzo często spektakularnego działania spodziewamy się po produktach egzotycznych, drogich i reklamowanych jako "nowości".

Tymczasem badania prowadzone w USA i Kanadzie pokazały, że spośród osób będących na diecie 2000 kcal i stosujących dodatek różnych olejów, to właśnie grupa stosująca olej rzepakowy uzyskała największe sukcesy w utracie zbędnych kilogramów. Efekty pojawiły się już po 4 tygodniach.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy stosować olej rzepakowy nierafinowany, tłoczony na zimno.

Oliwa. Sekret diety śródziemnomorskiej

Zdjęcie Poznaj dobrodziejstwa oliwy z oliwek / 123RF/PICSEL

Także oliwa tłoczona (w pierwszym tłoczeniu) na zimno z oliwek jest doskonałym tłuszczem, jeśli chodzi o walkę o zgrabną sylwetkę. Nieodzowny składnik diety śródziemnomorskiej uważanej za jedną z najzdrowszych na świecie. Naturalny "podkręcacz" metabolizmu. Pogromca złego cholesterolu i przyjaciel wątroby.

Działanie oliwy, jako środka sprzyjającego odchudzaniu jest potwierdzone badaniami naukowymi. Podczas jednego z nich kobiety z nadwagą przez 9 tygodni były na niskokalorycznej diecie, gdzie śniadanie zawierało między innymi 25 ml oliwy. Grupa kontrolna była również na niskokalorycznej diecie, ale bez dodatku oliwy. Panie spożywające oliwę do śniadania schudły o 2,4 kg, podczas gdy pozostałe - 1,3 kg!

Popularnym sposobem na stosowanie oliwy, jako środka odchudzającego jest spożywanie codziennie rano łyżki oliwy z sokiem wyciśniętym z połówki cytryny.

W stosowaniu oliwy jako środka wspomagającego odchudzanie, podobnie jak w przypadku innych olejów, kluczowy jest umiar. 1-1,5 łyżki dziennie w zupełności wystarczy.



Cudowny środek na spalanie tłuszczu? O tym musisz pamiętać!

Oleje roślinne są doskonałymi sprzymierzeńcami w walce ze zbędnymi kilogramami, ale nie zrobią za nas całej roboty. Nie ma co liczyć na to, że nie zmieniając nawyków żywieniowych i prowadząc mało aktywny tryb życia, schudniemy tylko, dlatego, że dodatkowo sięgamy po olej.

Warto podkreślić, że osoby uczestniczące w badaniach (zarówno dotyczących oleju rzepakowego, jak i oliwy) były na diecie niskokalorycznej. Dodatek zdrowego tłuszczu pozwolił im uzyskać lepsze rezultaty, ale nie zadziałał jako "spalacz", który modeluje sylwetkę bez względu na to, jakie są nasze nawyki żywieniowe.