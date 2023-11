Spis treści: 01 Kiedy lepiej nie pić kawy?

02 Pijesz kawę? O tym musisz wiedzieć

03 Ile można pić kawy?

Kiedy lepiej nie pić kawy?

Porady Dodaj rano do kawy zamiast mleka. Odchudzi i pomoże pozbyć się boczków Kawa pobudza: nie ma co z tym faktem dyskutować. Mitem jest też, że szkodzi, o ile pije się ją w racjonalnych ilościach. Okazuje się, że kawa może również czasem zaszkodzić albo w ogóle nie działać. Kiedy w ciągu dna powinno się wypić ostatnią kawę. Najlepiej, aby ostatni napar był pity najpóźniej sześć godzin przed snem. Dlaczego? Ponieważ przez pierwsze pięć godzin po wypiciu naparu może on działać pobudzająco, stąd trudno będzie nam po prostu zasnąć. Ale to nie wszystko. Kawa również podnosi poziom kortyzolu we krwi, czyli hormonu stresu. Jego nadmiar w dłuższej perspektywie negatywnie wpływa na organizm, ale wieczorem może powodować bezsenność oraz sprzyjać nocnym wybudzeniom.

Pijesz kawę? O tym musisz wiedzieć

Pijesz kawę rano po to, aby się dobudzić? Pewnie zauważyłeś, że czasem może ona w ogóle nie działać, kiedy wypija się rano. Okazuje się, że picie kawy zaraz po przebudzeniu to nie najlepszy pomysł. Dlaczego? Ponieważ właśnie po otwarciu oczu poziom kortyzolu jest najwyższy, więc kofeina zawarta w kawie może nie wpływać na organizm. Dlatego lepiej poczekać z kawą dwie albo trzy godziny. Wtedy działa na organizm najlepiej.

Ile można pić kawy?

Zdjęcie Ile można pić kawy dziennie? Lepiej jej nie przedawkować / ©123RF/PICSEL

Jakiś czas temu można było usłyszeć dyskusję dotyczącą ilości wypitej kawy. Cześć osób akcentowało jej zgubny wpływ na zdrowie i obarczało ją za powodowanie nadciśnienia tętniczego oraz sprzyjaniu chorób układu krążenia. Jednak warto wiedzieć, że kawa ma także liczne zasługi dla naszego zdrowia: może przyspieszyć metabolizm i sprzyjać odchudzaniu, pomaga redukować stres, zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy oraz próchnicy. W takim razie, gdzie jest złoty środek? Jeśli chcemy czerpać z kawy to, co najlepsze, trzeba trzymać się dziennej dawki kofeiny. W zasadzie cztery filiżanki kawy dziennie nie zrobią naszemu organizmowi więcej szkody.

